Кіт-мандрівник з Одеси доїхав до Ізраїлю в контейнері з цукерками

Кіт вижив, три тижні перебуваючи у закритому контейнері без їжі й води

Звичайний домашній кіт випадково заліз до контейнера з цукерками і три тижні їхав без їжі і води аж до Ізраїлю.

Про долю кота-мандрівника розповіли на Фейсбук-сторінці компанії – перевізника, працівники якої знайшли чотирилапого вже в Ізраїлі.

Дивовижно, але він витримав 3 тижні дороги! Можемо тільки здогадуватися, чим харчувався і де кіт брав ті краплі води, на яких прожив ці тижні. При такій важкій дорозі він – живий! – розповіли у компанії-перевізника.

Як з’ясувалося, раніше камери спостереження зафіксували, що тварина непомітно пробралася в контейнер з цукерками ще при завантаженні.

Котика вже оглянули ветеринари, його здоров`ю нині нічого не загрожує.

Зараз маленький мандрівник у доброму стані. Це на особистому контролі директора Одеської експедиторської компанії “Star Shine Shipping” Олександра Вінника, – йдеться у дописі.

: parlament.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.