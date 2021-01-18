Королівська родина: 10 найпопулярніших фотографій, зроблених у 2020 році (фото)

Цікаву аналітику провів фан-аккаунт британської королівської сім’ї у Твіттері під назвою Gert’s Royals. Шанувальники монархів підрахували кількість лайків на офіційних сторінках членів королівської родини в Інстаграмі, включаючи @kensingtonroyal, @theroyalfamily, @clarencehouse і навіть @sussexroyal – аккаунт принца Гаррі і Меган Маркл, який з кінця березня 2020 року перестав функціонувати. Як з’ясувалося, найпопулярнішими постами минулоріч можуть похвалитися Кейт Міддлтон і принц Вільям. Саме вони зайняли перші два місця в негласному рейтингу кращих королівських фотографій – 2020.

На першій з них зображений принц Вільям в неформальній обстановці в саду маєтку Анмер Холл в оточенні трьох дітей – 7-річного принца Джорджа, 5-річної принцеси Шарлотти і 2-річного принца Луї. Автором знімка виступила Кейт Міддлтон, яка, як відомо, захоплюється фотографією. Рідкісний сімейний кадр був опублікований напередодні дня народження герцога Кембріджського і зібрав на сьогоднішній день 2,4 мільйона лайків.

Друге місце дісталося знімку трьох спадкоємців принца Вільяма і Кейт Міддлтон, які натхненно аплодували працівникам Національної служби охорони здоров’я Великобританії під час режиму самоізоляції. Зворушливі сімейні фотографії дуже розчулили шанувальників королівської родини. 2 мільйони лайків.

На третій позиції опинилися принц Гаррі і Меган Маркл, а точніше їх скандальний пост про складання з себе королівських повноважень, який буквально підірвав інтернет минулої зими. Заява зібрала 1,9 мільйона лайків.

На інших позиціях розташувалися:

4 місце – портрет принцеси Шарлотти, опублікований в день її 5-річчя (1,7 мільйона лайків);

5 місце – офіційна заява королеви Єлизавети щодо “Мегзіта” (1,7 мільйона лайків);

6 місце – портрет принца Луї, опублікований в день його 2-річчя (1,6 мільйона лайків);

7 місце – архівна фотографія з весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон, яку герцоги Кембриджські показали в день 9-ої річниці від дня урочистого одруження (1,5 мільйона лайків);

8 місце – ще один портрет малюка Луї, опублікований на честь його 2-річчя (1,5 мільйона лайків);

9 місце – ще один портрет принцеси Шарлотти, зроблений Кейт Міддлтон на честь 5-річчя доньки (1,5 мільйона лайків);

10 місце – потрет принца Вільям в саду маєтку Анмер Холл з дітьми на спині (1,4 мільйона лайків).

: ukrrain.com

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