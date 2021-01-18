Чоловік прийшов до сусідки шукати кішку, та пограбував її

Випадок стався вчора, 17 січня, близько 15:50 години у селі Сасівка, на Свалявщині.

У Головному управлінні національної поліції Закарпаття зазначають, до жінки прийшов її сусід, він проник до будинку під приводом пошуку його зниклої кішки.

Як жінка довірилась, чоловік відібрав у неї мобільний телефон та втік.

Грабіжника знайшли, він був п’яний – 1,64 проміле алкоголю в крові. Після нападу на потерпілу грабіжник одразу ж пішов до своєї співмешканки, де його і затримали поліцейські.

Закарпатця посадили до ізолятора. Телефон вилучили та повернули власниці.

Відкрито провадження за частиною 2 статті 186 ККУ, тобто грабіж. За скоєне фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

: mukachevo.net

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