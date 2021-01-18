Honor довгий час був дочірнім брендом Huawei, але в кінці 2020 року вийшов і став повністю незалежною компанією. У світлі санкцій з боку США щодо Huawei, «розлучення» пішов на користь Honor. З компанії Honor знімають всі можливі санкції і в найближчий час, до них повернуться всі сервіси і додатки Google.

Про це повідомило видання «Коммерсант» з посиланням відразу на два джерела, «знайомі з ситуацією».

У 2020 році що Honor, що Huawei були змушені або «перезапускати» смартфони на застарілих платформах, або встановлювати фірмові альтернативи Google Play та інших сервісів Google. Так, Huawei разом з Honor почали використовувати AppGallery замість Google Play, коли через санкції США компанія втратила можливість встановлювати сервіси і додатки Google на свої пристрої.

За даними «Коммерсанта», на смартфонах, які Honor випустить після відділення від Huawei, вже не буде AppGallery. На більш ранніх смартфонах Honor збережеться AppGallery. Як очікується, першим флагманом незалежної Honor стане Honor V40.

Уточнюється, що на міжнародному ринку нова лінійка Honor дебютує навесні. Відповідно, повернення сервісів Google на смартфони Honor очікується навесні, як раз на нових моделях.

: itech.co.ua

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