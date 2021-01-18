10 авто, якими керують найбільш агресивні водії

Багатьом здавалося, що агресивна і неадекватна поведінка на дорозі частіше зустрічається у власників одних моделей, а у інших – рідше. Експерти вирішили довести цю теорію. Вони зібрали дані про 2,5 млн автомобілів, пов’язаних зі страховими виплатами, і отримали дані по марках і моделях автомобілів, а також про те, як часто їх водії готові скористатися перевагами свого транспортного засобу, пише sud.ua.

Були проаналізовані ринки США і Канади. Але експерти впевнені, що висновки не будуть сильно відрізнятися від висновків для Європи.

З’ясувалося, що грубі люди найчастіше сідають за кермо німецьких спорткарів.

На першому місці антирейтингу – водії BMW 4 Series, які ігнорують заборонний сигнал світлофора і переваги пішоходів на дорозі. На другому місці – власники 7 Series тієї ж марки. “Бронза” у Audi A5, які теж не дивляться на світлофори.

Ті, хто любить поганяти в непризначених для цього місцях і перевищувати швидкість, вибирають Subaru WRX, а ось власники Toyota Celica впевнені, що ремені безпеки встановлені в машинах для краси, а не для того, щоб їх пристібати.

Шосте і сьоме місця ділять Acura TLX і ILX – люди за кермом цих моделей японського преміум-бренду часто не вважають за потрібне давати дорогу і зупинятися перед знаком “Stop”. На восьмому місці рейтингу – власники Hyundai Veloster: вони перевищують швидкість і буквально не помічають інших учасників дорожнього руху.

Водії Honda Element – 9 місце – не поступаються на дорозі. На десятому місці – Audi A4, яку вибрали ті, хто не пропускає пішоходів.

: autotheme.info

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