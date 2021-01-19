Дієтолог розповіла, як найкраще починати ранок

Можливо, ви вже тисячу разів чули, що сніданок повинен бути здоровим. Існує величезна кількість рекомендацій, які допоможуть почати день правильно. Але більшість людей обирають готові до вживання варіанти сніданку, оскільки вони не вимагають часу на приготування. Значним мінусом цих продуктів є дуже низька поживна цінність, пише Жіночий світ з посиланням на NDTV Doctor.

Дієтолог Ловнеет Батра поділилась кількома корисними варіантами сніданку, з яких можна розпочати свій день замість упакованих продуктів.

“Коли ви прокидаєтесь вранці, вам одразу хочеться щось з’їсти. Найчастіше у вас під рукою опиняється печиво чи якісь інші фасовані закуски. Однак за зручність ми розплачуємось своїм здоров’ям.”, – пише вона. За її словами, багато людей скаржаться, що не мають часу на приготування сніданку, тому вони швидше оберуть високооброблені закуски, щоб розпочати свій день.

Далі пані Батра пояснює, що чай із печивом – це один з найгірших варіантів сніданку. У печиві міститься багато гідрогенізованих жирів та рафінованого цукру, який може різко підняти рівень глюкози у крові.

Вона рекомендує тим, у кого зранку немає часу на приготування їжі, звернути увагу на продукти, які в природному вигляді вже готові до споживання. Фрукти, замочені горіхи та насіння є гарними прикладами таких продуктів.

Ви можете замінити високооброблені продукти замоченими горіхами та насінням. Дієтолог також сказала, що протягом зимового сезону ви можете з’їдати 7-8 горіхів мигдалю, 2 волоських горіха та 5 горіхів кеш’ю (замочених на ніч і очищених від шкірки), щоб забезпечити організм енергією після того, як ви прокинетесь.

“В першу чергу вранці ви повинні випити води, а потім з’їсти насіння, горіхів або фруктів. Починаючи свій день з натуральних, корисних жирів та багатих на поживні речовини горіхів і насіння, ви отримуєте набагато потужніший та стійкий приплив енергії, ніж від кави, печива або чаю”, – каже доктор Батра.

: wworld.com.ua

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