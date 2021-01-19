Колишня дружина Потапа похизувалась розкішною фігурою

Колишня дружина відомого репера Потапа вирішила похизуватись розкішними формами свого тіла. Зараз Ірина Горова насолоджується відпочинком, перебуваючи у теплих краях. Разом зі своєю донькою жінка вирушила на Мальдівські острови.

Не так давно на особистій сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позує біля неймовірно красивого океану. Одягнена Ірина Горова в купальник зеленого кольору. Ідеально підкреслили її пляжний образ яскрава хустка на голові та чорні сонцезахисні окуляри.

У дописі колишня дружина Потапа написала, що дуже важливо вміти цінувати кожну хвилину свого життя. На островах вона насолоджується спекою, океаном та смакує екзотичні фрукти. А ще Ірина Горова зізналася, що Мальдіви – це ідеальне місце для відпочинку. За словами жінки, продюсерка кожного дня відчуває запах океану та проводить час з улюбленою книгою.

Шанувальники засипали Горову великою кількістю компліментів. Вони заявили, що в жінки ідеальні форми тіла та дуже красива зовнішність. Фани відразу оцінили стрункі ніжки продюсерки й побажали їй вдалого відпочинку.

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Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

: wona.com.ua

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