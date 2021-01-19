Перевертач пінгвінів та займач черги: незвичайні професії для ледачих

Напевно, про вакансії доглядачів на незаселених островах і тих, хто перевертає пінгвінів на полярних станціях чули всі. Про це пише newsyou.info.

Деякі з них часто виявляються рекламним трюком, але доступні професії, що вимагають мінімуму зусиль, проте, існують.

Натурщик



Він же – демонстратор пластичних поз. Скромність не перешкода для цієї діяльності: моделі не завжди позують оголеними.

Учасник експериментів з вивчення сну



Медичні експерименти – небезпечний для здоров’я спосіб заробітку.

Найманий родич



За даними Telegraph, для заробітку в якості чийогось дідуся або двоюрідного брата знадобиться переміститися в Азію.

Займач черги



Якщо ти не знайшов достатньо простої роботи – придумай її сам. Цим девізом, схоже, керувався в 2012 році Роберт Самуель, пропонуючи послугу очікування в черзі.

: dialogueparty.site

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