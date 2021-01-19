Ізраїльська армія будує захисну стіну з солі Мертвого моря (фото)

На ділянці кордону Ізраїлю з Йорданією довжиною у 40 кілометрів від соляних басейнів Мертвого моря до селища Наото а-Кікар почалося будівництво соляного вала висотою до 13 метрів. Про це пише місцеве видання “ynet”.

Стіна повинна ускладнити проникнення в Ізраїль нелегальних іммігрантів з Туреччини і Грузії, а також контрабандистів. Для будівництва валу використовуються величезні поклади відходів виробництва, мільйони тонн солі, з Мертвого моря. Завдяки наявності сировини на місці і можливості використовувати її безкоштовно, проект практично нічого не коштує ізраїлитянам. Уже споруджено 2 кілометри валу, а всі роботи планується завершити через 6 місяців.

: nova.net.ua

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