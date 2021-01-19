Яремчук майстерно заробив пенальті в матчі за “Гент” (відео)

Український форвард Роман Яремчук був корисним своєму “Генту” в матчі чемпіонату Бельгії. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.

У домашньому поєдинку проти “Антверпена” він змусив воротаря суперника його збити і заробив пенальті.

Втім, Свен Кумс цей пенальті не реалізував, а “Гент” програв з рахунком 0:1.

: sportanalytic.com

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