У Вінниці затримали чоловіка, який 9 років переховувався від поліції

У Вінниці знайшли чоловіка, який 9 років перебував у розшуку. Ним виявився житель Ужгорода, який весь цей час переховувався від поліції.

Про це повідомляють у Патрульній поліції Вінницької області.

Сьогодні, 12 січня, на території залізничного вокзалу вінницькі патрульні помітили підозрілого чоловіка і вирішили перевірити його по базі даних. Невідомим виявився 37-річний житель Ужгорода, який ще з листопада 2012-го року знаходиться в розшуку закарпатської поліції за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Патрульні передали чоловіка слідчо-оперативній групі та повідомили ініціатору розшуку.

: vinnytsia.today

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