На Тернопільщині судитимуть рекетирів, які наживались на перевізниках, погрожуючи спалити автобуси

На Тернопільщині будуть судити 3 чоловіків, які систематично вимагали кошти у перевізників, які здійснювали рейси до Італії.

Під час розслідування встановили, що обвинувачені впродовж 2018-2020 років займалися вимаганням із погрозами застосування насильства та знищення майна шести потерпілих, які здійснюють вантажно-пасажирські перевезення в Італійську Республіку.

Чоловіки незаконно здобули понад 320 тисяч гривень.

Нагадаємо, що йдеться про злочинне угруповання, організоване львів’янином спільно з двома місцевими мешканцями у 2018 році. Упродовж 2018 -2020 років вони регулярно вимагали від 25 до 75 євро за кожен рейс у людей, що здійснюють міжнародні пасажирські перевезення до Італії.

У разі несплати коштів, зловмисники погрожували власникам мікроавтобусів спалити транспорт, який вони використовують для закордонних поїздок.

Через відмову одного з перевізників платити «побори», рекетири нарахували йому 5000 євро «боргу». Потерпілий поскаржився правоохоронцям. Вимагачів затримали під час одержання коштів на одній із заправок поблизу Тернополя у жовтні 2020 року.

: cripo.com.ua

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