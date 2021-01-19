Сечокам’яна хвороба: основні причини появи каменів в нирках

Сечокам’яна хвороба може розвинутися у всіх вікових груп, відповідно й кількість населення, що страждають на хронічні захворювання нирок та сечовивідних шляхів значно зростає. Майже кожен сьомий українець має камені в нирках. Тому розберемо детальніше, які симптоми вказують на появу захворювання та як запобігти його розвитку.

Сечокам’яна хвороба – це патологічний стан, для якого характерно утворення в нирках конкрементів різного хімічного складу. У нормі ці конкременти є наявними у сечі у розчиненому стані, однак коли їхня концентрація стає надто високою повне розчинення стає неможливим.

Так із деяких нерозчинених речовин утворюються кристалики. Спочатку вони дрібні або їх ще називають “пісок у нирках”, далі вони поєднуються у більші утворення (сечові камені) спричиняючи симптоми сечокам’яної хвороби.

Причини

Загальновизначених причин формування каменів в нирках не встановлено, тому особлива увага звертається на ті фактори які необхідно знати з метою профілактики захворювання.

Так спровокувати сечокам’яну хворобу можуть наступні фактори: Інфекція сечовивідних шляхів.

Порушення мінерального обміну.

Застій сечі.

Травмування нирок.

Спадковий фактор.

Перенесені оперативні втручання на нирках та сечовивідних шляхах.

Вживання неякісної води або малий її об’єм та неправильне харчування (жирна, солона, смажена їжа).

Симптоми

До основних проявів, які будуть вказувати на розвиток сечокам’яної хвороби належить поява больових відчуттів під час сечовипускання та розвиток нападів ниркових колік у вигляді сильних болів у попереку. Через перекривання потоку сечі каменем під час сечовипускання виділяється невелика кількість сечі з можливою появою крові.

Для процесу ниркових колік характерне самостійне відходження каменів. Дуже часто під час ниркових колік до процесу приєднується підвищення температури тіла та артеріального тиску. Тривале відходження каменів викликає запалення нирок, тому госпіталізація є просто необхідною.

Діагностика та лікування

Встановлення діагнозу включає проведення фізикального огляду, збір анамнезу та аналіз розвитку клінічної картини. Також додатково призначаються лабораторні методи дослідження (аналіз сечі та крові), КТ та УЗД.

Лікування залежатиме від загального стану пацієнта та розвитку клінічної картини. Тобто, при первинному зверненні за допомогою та відсутності великих камінців призначається консервативна терапія у вигляді спазмолітиків, сечогінних та фітопрепаратів.

При досягненні камінців розміром 1 см відбувається їх видалення безконтактним методом (екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія), коли камені дробляться дистанційно за допомогою електромагнітних хвиль.

Інтракорпоральна літотрипсія проводиться при великих та малорухомих конкрементах й полягає у їх дробленні за допомогою лазеру.

З метою профілактики необхідно робити акцент на здорове харчування, з дотриманням певних дієтичних рекомендацій при необхідності. Також важливо підтримувати водний баланс та вчасно проводити лікування урологічних захворювань.

Зазначимо, що камені в нирках можуть виникати повторно навіть після їх видалення, тому дотримання правил профілактики є особливо важливим.

За перших ознак сечокам’яної хвороби варто одразу звернутися до лікаря та не терпіти нестерпний біль!

: itmed.org

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