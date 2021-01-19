Катя Осадча показала фото з відпочинку

Катя Осадча разом з Юрієм Горбуновим відпочивали у Об’єднаних Арабських Еміратах. Зараз вони вже повернулись з відпустки, однак фото ще залишились.

У своєму Інстаграм зірка поділилась знімком з пляжу. На ньому вона позує на піску Дубаю біля моря. Катя одягла довгий легкий літній синій сарафан. Він був на бретельки та мав принт в горошок.

Свій образ жінка доповнила сонцезахисними окулярами та солом’яним капелюхом. Вона позувала босоніж.

Під фото Катя написала, що любить літній відпочинок, але вже повернулась до роботи.

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Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

: glianec.com

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