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На Харьковщине пьяный полицейский сбил пешехода и сбежал с места ДТП

19.01.2021

Прокуратура сообщила о подозрении полицейскому, совершившему в нетрезвом виде ДТП. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В городе Богодухов автомобиль «ВАЗ 2113» совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть. В результате мужчина получил перелом голени, ушиб грудной клетки и открытую черепно-мозговую травму — его госпитализировали.

Водитель уехал с места ДТП. Правоохранители провели разыскные мероприятия и обнаружили «ВАЗ 2113» с характерными повреждениями. Установлено, что им управлял полицейский батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области. Освидетельствование показало наличие алкогольного опьянения у водителя. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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