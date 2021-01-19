Во время протестов в Вашингтоне несколько сотрудников полиции Капитолия помогали протестующим

В Вашингтоне отстранили от работы двух сотрудников полиции Капитолия за предполагаемую причастность к беспорядкам 6 января 2021 года. Об этом сообщает CNN.

Конгрессмен Тим Райан утверждает, что один из отстраненных сотрудников сделал селфи с протестующими, которые на тот момент прорвались в Капитолий.

Второй полицейский надел кепку с надписью «Сделаем Америку снова великой», которая является символикой избирательной кампании Дональда Трампа. Кроме того, сотрудник позволил протестующим пройти через здание Капитолия во время беспорядков. Вместе с тем Райан отметил, что всего под следствием из-за поведения во время беспорядков находятся 10-15 полицейских Капитолия.