В Ровенской области объявили войну янтарщикам: что происходит в регионе

В Ровенской области правоохранители проведут масштабные отработки янтарных клондайков. К серии рейдов мест незаконной добычи янтаря подключили представителей различных силовых структур.

Подробности — в сюжете Апостроф News в 18:00 на Апостроф TV.

Участие в отработке янтарных клондайков будут принимать роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники оперативного штаба, а также Национальная гвардия. Для выявления и пресечения нелегальной добычи янтаря правоохранители привлекли почти 20 единиц спецтехники.

«Основная и единственная цель — это противодействие незаконной добыче янтаря-сырца и уничтожению лесных массивов, а также выявление каналов сбыта янтаря-сырца. Эта акция является беспрецедентной и будет проводится на постоянной основе», — отметил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Руслан Стрельбицкий.