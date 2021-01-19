Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Полтаве в результате перестрелки ранили мужчину. Полиция перекрыла выезды из города

19.01.2021

Днем во вторник, 12 января, в Полтаве произошла перестрелка, в результате которой был ранен человек. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

В полиции отметили, что о перестрелке между мужчинами сообщили прохожие около 12:00. На место выехала следственно-оперативная группа. В результате перестрелки был ранен  местный мужчина 1984 года рождения, его доставили в больницу.

На текущий момент правоохранители разыскивают всех участников конфликта, усиленно проверяются транспортные средства. Представитель патрульной полиции Полтавщины Руслан Возница также рассказал, что правоохранители перекрыли четыре выезда из города.

По неподтвержденным данным, стрельбу в городе устроили представители двух криминальных группировок.

Читайте також:   Шмигаль обіцяє “радикальні кадрові рішення”, якщо школи не будуть готові на 1 вересня
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *