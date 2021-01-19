Чому судно з українцями затонуло в Чорному морі: ймовірна причина

Аварію російського суховантажу Arvin у Чорному морі зараз розслідує турецька сторона. Українські експерти кажуть, що ймовірною причиною міг стати технічний стан корабля.

Про ймовірну причину аварії

Судно експлуатувалося 45 років і могло просто не витримати плавання у складному районі. Про це заявив керівник проєктів благодійної організації “Фонд допомоги морякам “Ассоль” Андрій Шевченко у коментарі ТСН.

Судно уже майже двічі відпрацювало свій ресурс. Причина того, що сталося, це технічний стан судна, яке не призначене для таких районів плавання,

– сказав Шевченко.

Причину розслідують

За словами посла України у Туреччині Андрія Сибіги, причину аварії у Чорному морі встановить слідство.

Місцеве губернаторство подає те, що розповідали самі моряки, що була велика хвиля. Це певним чином спричинило до цієї аварії,

– сказав він.

На місці кораблетрощі триває пошуково-рятувальна операція. Роботи ускладнює сильний шторм. Турецькі ЗМІ повідомляють, що знайшли тіла вже 4 загиблих членів екіпажу.

Що відомо про врятованих

Серед врятованих моряків – 5 українців. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.

Як зазначив посол Сибіга, який напередодні їх відвідав, моряки почуваються задовільно, загрози їхньому життю немає.

: 24tv.ua

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