Чому судно з українцями затонуло в Чорному морі: ймовірна причина

Аварію російського суховантажу Arvin у Чорному морі зараз розслідує турецька сторона. Українські експерти кажуть, що ймовірною причиною міг стати технічний стан корабля.
Про ймовірну причину аварії
Судно експлуатувалося 45 років і могло просто не витримати плавання у складному районі. Про це заявив керівник проєктів благодійної організації “Фонд допомоги морякам “Ассоль” Андрій Шевченко у коментарі ТСН.
Судно уже майже двічі відпрацювало свій ресурс. Причина того, що сталося, це технічний стан судна, яке не призначене для таких районів плавання,
– сказав Шевченко.
Причину розслідують
За словами посла України у Туреччині Андрія Сибіги, причину аварії у Чорному морі встановить слідство.
Місцеве губернаторство подає те, що розповідали самі моряки, що була велика хвиля. Це певним чином спричинило до цієї аварії,
– сказав він.
На місці кораблетрощі триває пошуково-рятувальна операція. Роботи ускладнює сильний шторм. Турецькі ЗМІ повідомляють, що знайшли тіла вже 4 загиблих членів екіпажу.
Що відомо про врятованих
Серед врятованих моряків – 5 українців. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.
Як зазначив посол Сибіга, який напередодні їх відвідав, моряки почуваються задовільно, загрози їхньому життю немає.
: 24tv.ua
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