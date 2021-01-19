«Зови ментов!»: В Минске избили Александра Кушнерова

Вчера в Минске ногами и железными прутами жестоко избит бывший главный белорусский вор «в законе» 54-летний Александр Кушнеров, более известный в уголовных кругах как Саша-Кушнер или Пальто.

По нашим данным, нападение на Кушнерова совершил криминальный авторитет, претендующий на воровскую корону, — Александр Шульберт, он же Шульц, осуществивший тем самым свою давнюю угрозу. Кушнера подкараулили во дворе его дома, когда они с женой выгуливали собачку.

Расправа была обставлена в духе воровской правилки. Кушнера избили за его решения, которые он по произволу принимал в отношении Шульца и других.

Чтобы снять все сомнения относительно потерпевшего, экзекуция была записана на видео.

По словам очевидцев, Кушнер, когда его начали бить, крикнул жене, чтобы та вызвала милицию. Говорят, при себе у Кушнера был нож, но воспользоваться им он не успел.

Напомним, бывший штатный киллер ОПГ Морозова Александр Кушнеров был коронован в 2011 году кланом Деда Хасана в противовес двум белорусским ворам-«законникам»: Александру Тимошенко (Тимоха) и Дмитрию Галееву (Галею), ушедшим в анти-хасановскую грузинскую оппозицию.

Совместными усилиями бывшего замначальника ГУБОПиК Владимира Тихини и щедро восхваляемого им Кушнерова, ортодоксальная воровская верхушка в составе: Тимохи, Галея и четверых их дубайских крестников была причислена к нечисти вместе с доброй половиной всего уголовного мира Беларуси, а Кушнеров стал единоличным его управителем.

Несмотря на поддержку силовиков, на протяжении всей своей карьеры Кушнер испытывал острый дефицит признания коллег по цеху. Сразу же после обретения титула корону Кушнера оспорили грузины: Бадри, Каха, Гурам и другие. Впоследствии его полномочия еще раз приостановил вернувшийся из Испании Шакро. Называться вором Кушнер мог только в окружении Гули, который к нему благоволил и помогал держаться на плаву.

Черная полоса, приведшая ко вчерашним последствиям, началась у Кушнера в позапрошлом году, когда он, опасаясь роста их авторитета, испортил отношения со своими же приближенными: Немцем, Додой и Шульцем. Последнего, пообещавшего поквитаться с Кушнером, из-за серьезности его намерений милиции пришлось даже на время изолировать. Освободившись, Шульц доказал, что является хозяином своего слова.

По нашим данным, за низложение Кушнера от грузинских воров, находящихся в Турции, Шульцу обещана воровская корона. Теперь решение этого вопроса будет зависеть от позиции Лавасоглы, который лучше, чем кто бы то ни было из посторонних воров, узнал внутреннюю воровскую кухню в Белоруссии и взял на себя хлопоты по исправлению существующего положения.