Деньги, деньги, деньги… Дети и украинская коррупция

Можно сколько угодно говорить о борьбе с коррупцией, и наше общество не справится с ней, пока не осознает, что начинается она еще со школы и детского сада. Дети приходят во взрослую жизнь, уже имея определенные модели терпимости к коррупции.

Дети уже с малых лет начинают понимать, что обучение даже в коммунальных, то есть «бесплатных», детсаду или школе не бесплатно, и родители ежемесячно за что-то платят, когда через детей передают какие-то деньги учителю или воспитателю либо родительскому комитету, пишет ZN.UA. Или дети приносят домой банковские реквизиты разных фондов, общественных организаций и непонятные записки о задолженности по благотворительным взносам.

Деньги, деньги, деньги… На ремонт, на мелкие и не очень подарки, на разные прихоти, выдуманные администрацией или родительским комитетом для «улучшения» образовательного процесса, фонд класса, фонд школы, «давайте сдадим, а потом решим, на что».

Таким образом с детства формируется модель поведения с коррупционной составляющей: чтобы получить то, что принадлежит по праву, например, бесплатное образование, нужно доплачивать. Чтобы получить лучшую оценку, лояльное отношение учителя-воспитателя, содействие, нужно как-то задабривать или доплачивать тому, от кого это зависит. А о том, что хорошо работать — это обязанность, а не чье-то одолжение, никто как-то и не задумывается.

Через несколько лет эти дети станут родителями и поведут уже своих детей в школы, где, как они знают еще с детства, надо платить, потому что родители всегда платили. Этому есть и якобы благородное объяснение — детям, дескать, все лучшее нужно уже сейчас, а не когда государство выделит средства. Получается замкнутый круг.

Позже эти уже взрослые дети, столкнувшись с какими-то проблемными вопросами во властных коридорах или кабинетах, руководствуются моделью поведения родителей, которые еще в садике и школе за что-то платили, на что-то сдавали. И по привычке, чтобы «решить вопрос», считают нормой что-то подарить государственному служащему, налоговому инспектору, работнику правоохранительных органов и др.

Так день за днем бытовая коррупция или квазикоррупция, начавшаяся в учебных заведениях, вырастает в системную коррупцию в органах власти. В конце концов коррупция становится обыденностью. А начиналось все с каких-то невинных конфет на очередной праздник «последней пятницы недели».

Родители на вопрос, почему они после уплаты налогов, которые идут, в том числе и на содержание коммунальных заведений дошкольного и школьного образования, повторно платят за обучение своих детей в различные фонды или на ремонт и прочие «неотложные» потребности, отвечают одинаково: «На школы и садики не выделяют средств. Все платят, и я, как все. Для детей не жалко. Не будем ждать, пока дети закончат садик, школу». Или так: «Я все понимаю, но я такой умный здесь, дома, а там, в школе, мой ребенок, которому потом отомстят за то, что я отказался сдать эти несчастные несколько сотен гривен. Понимаете, ребенок — это заложник, я не хочу его подставлять».

Эти добровольно-принудительные фиксированные суммы платят и обеспеченные, и люди со сложным материальным положением, и даже работники правоохранительных органов (совсем невесело). Фраза «это же для наших детей» — как волшебный ключик к родительским кошелькам. Такая вот родительская любовь — несомненная и безотказная. Родители не вспоминают о ежегодных миллиардных остатках неиспользованной образовательной субвенции, просто платят. Часто не требуют отчета у комитетов и фондов о том, куда пошли их деньги. Потому что добиться этих отчетов себе дороже. Проще заплатить и забыть.

Хотя следовало бы помнить, что каждая гривна, заплаченная родителями на улучшение условий в садике или школе, стимулирует бездеятельность органов местной власти, злоупотребление или нерациональное использование средств. У нас в стране образование всегда финансируется по остаточному принципу, а не в зависимости от потребностей. И это не изменится до тех пор, пока мы, родители, своими кошельками будем делать то, что должно делать государство. Значит, как в том анекдоте о долгоносике и свекле («посеем тысячу гектаров свеклы, и пусть этот долгоносик подавится»), только наоборот — выделим на образование еще меньше денег, родители все равно компенсируют разницу.

Следует заметить, что большинство злоупотреблений родительскими средствами, которые происходят в учебных заведениях, по Закону Украины «О предотвращении коррупции» не подпадают под определение «коррупция». Поскольку ни учителя, ни воспитатели, ни тем более члены родительских комитетов не являются государственными служащими или должностными лицами местного самоуправления и соответственно субъектами, на которых распространяется действие закона.

Хотя случается и неправомерная выгода, и подарки, и конфликт между частными интересами и «служебными» полномочиями. Признаки коррупционного действия вроде бы и есть, но коррупции нет. Скорее, вымогательство или мошенничество, что еще надо доказать.

Другое дело директор и его заместители, наделенные должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. Они должны были бы отвечать за коррупционные действия, которые также еще надо доказать.

Что следует сделать, чтобы изменить ситуацию?

Каждый областной департамент, районное/городское управление, отдел/сектор образования должны издать приказ, запрещающий принудительный сбор родительских средств в школе. Каждый директор должен поместить информацию о соответствующем приказе на доске объявлений в школе и едва не ежедневно напоминать родителям и учителям, что не нужно собирать деньги. Ежегодно знакомить с этим приказом всех работников школы под роспись. Вместе с родителями проводить инвентаризацию состояния школы, определять насущные потребности и подавать актуальные бюджетные запросы в органы власти, а не обращаться к родителям. Вместе с родителями напоминать местным органам власти об их непосредственных обязанностях по содержанию учебных заведений.

Соответствующее письмо-разъяснение МОН тоже не помешает. Такое письмо нужно ежегодно повторять перед 1 сентября, чтобы напоминать всем участникам образовательного процесса, что полное общее среднее образование у нас — обязательное и бесплатное.

Возможно, так удастся хотя бы разорвать этот замкнутый круг, и школа вместо того чтобы приучать детей «решать вопросы», с малых лет будет учить их нулевой терпимости к коррупции.

Кроме того, статья 30 («Прозрачность и информационная открытость учебного заведения») Закона Украины «Об образовании» обязывает учебные заведения предавать гласности на своих веб-сайтах смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств, информацию о перечне товаров, работ и услуг, полученных как благотворительная помощь, с указанием их стоимости, а также о средствах, полученных из других источников, не запрещенных законодательством. И не только инспекторы, чиновники и родительские активисты должны следить за тем, чтобы это было сделано, а значит, чтобы использование благотворительных средств было прозрачным. В этом заинтересован каждый отец или мама.

А всем родителям хочу напомнить: благотворительную меценатскую помощь учебному заведению может оказать любое лицо, но исключительно в безналичной форме через спецсчет в Госказначействе. Меценатом быть почетно, но не обязательно. Это вопрос воспитания, доходов, а не принуждения.

Не надо бояться защищать свои права. Вы хотите жить в стране без коррупции? Начните с себя. Покажите детям собственным примером, что такое нулевая терпимость к коррупции. Начните прямо в ближайшие праздники.

Автор: Роман Бондаренко, юрист ОО «БАТЬКИ SOS»; ZN.UA