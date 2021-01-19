Науковець розповів, як зберегти тепло та не захворіти у сильні морози

Як допомогти організму зберігати тепло в сильний мороз, порадив професор, фізик Анатолій Пермінов. Вчений пояснив, чому він рекомендує два шари одягу для виходу на вулицю в мороз.

«Перший, або базовий, шар складається з натільної термобілизни, теплого светра і вовняних шкарпеток. Він захистить від втрат тепла при контакті з твердими холодними поверхнями й вбере зайву вологу. Зовнішній шар повинен продуватися і бути водонепроникним», – пояснив Пермінов.

Також вчений вказав, що важливо, щоб одяг вільно сидів. За словами Пермінова, між його шарами повинне бути повітря, оскільки це забезпечує теплоізоляцію і збереження тепла тіла в мороз.

Крім того, вільним повинне бути взуття. Тому зимове взуття завжди має бути на розмір більше фактичного. Додатково вчений порадив вкладати в нього устілки, які можуть бути синтетичними або з натуральної вовни. Вони будуть перешкоджати втраті тепла, яке відбувається, коли людина стоїть на холодній поверхні.

Говорячи про збереження тепла в мороз, вчений дав ще одну пораду.

«Зберегти тепло допоможе калорійне гаряче харчування: організм обігрівається за рахунок внутрішньої енергії, яка надходить з їжею. Не замерзнути допоможуть і швидкі рухи, але необхідно пам’ятати, що інтенсивні фізичні вправи без харчування можуть призвести до швидких втрат внутрішньої енергії тіла», – заявив вчений.

: greenpost.ua