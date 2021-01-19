Секрети успіху компанії Norfin

Компанія Норфін це популярний латвійський бренд, який спеціалізується на виготовленні якісного одягу, взуття, різних аксесуарів та туристичних меблів для полювання, риболовлі та активного відпочинку. Історія торгової марки бере свій початок з 1995 року і за цей час виробнику вдалося завоювати прихильність покупців у різних країнах світу, у тому числі США.

В чому полягає секрет популярності

Діяльність компанії базується на виробництві якісної продукції, яка може задовольнити потреби широкого кола споживачів. Окрім цього, дизайнери Norfin постійно працюють над впровадженням нових технологій, які не мають аналогів у конкурентів. Одяг, взуття та аксесуари відрізняються комфортом, довговічністю та не потребують особливого догляду (їх легко очистити від бруду). Навіть довгий термін експлуатації практично ніяк не вливає на зовнішній вигляд продукції.

Враховуючи той факт, що під час полювання, риболовлі чи піших походів в холодну пору року, організм людини може піддаватися переохолодженню, в компанії Norfin головний акцент був зроблений на багатошаровому одягу зі спеціального мембранного матеріалу і утеплювача. Такий одяг надійно захищає від морозів, снігу, дощу, сильного вітру та інших примх погоди. Однієї з головних його особливостей є можливість зберігати тепло та виводити назовні зайву вологу.

Асортимент продукції Norfin

Вся продукція, яка випускається під брендом Norfin, повністю відповідає високим європейським стандартам. Зокрема, на сайті norfin.com.ua представлений широкий вибір різної продукції, серед якої:

термобілизна;

костюми, призначені для використання в різних температурних режимах;

взуття;

рукавиці та головні убори;

туристичні меблі та ін.

Також дизайнери компанії розробили та постійно вдосконалюють (оновлюють) літню колекцію, яка включає в себе різні костюми, дощовики, сорочки, брюки та багато іншої продукції. А серед аксесуарів звертають на себе увагу мішки для сну, палатки, рюкзаки. Зазначена продукція придатна для використання не тільки при відпочинку за містом, але й в міських умовах.

Власні запатентовані розробки компанії

В діяльності компанії Norfin значну роль відіграє впровадження найновітніших технологій, причому більшість новинок розроблюються та втілюються в життя власними технологами та дизайнерами. Серед передових розробок бренду насамперед слід виділити такі:

Norfleece Thermo – це спеціально розроблений матеріал, який створює почуття тепла та комфорту у сильні морози. Windproof. Основу цього матеріалу складає спеціальна мембрана PU, завдяки якій тіло отримує можливість дихати, так як зайва волога виводиться назовні. В області пахв та спини передбачені спеціальні вентиляційні вставки Norfin Vent. З мікроволокон поліестера створений ефективний утеплювач Thermo Guard.

Співробітники компанії постійно тримають руку на пульсі нових розробок, вивчають потреби клієнтів, аналізують ринок та намагаються бути на крок попереду конкурентів. Саме цим пояснюється стрімке зростання популярності товарів бренду серед покупців в різних країнах світу.

Переваги купівлі товарів на офіційному сайті

В каталозі товарів, який представлений на офіційному сайті можна знайти широкий вибір товарів для різних кліматичних умов: для холодних морозів, теплого літа і періоду міжсезоння. Кожен покупець може самостійно оцінити якість того чи іншого товару, зробивши відповідне замовлення на сайті.

У разі виникнення якихось запитань, їх можна адресувати професійним консультантам, які все роз’яснять, дадуть чіткі відповіді, допоможуть правильно підібрати модель, визначитися з розміром та інше.

Замовлення обробляються в максимально стислі терміни і надсилаються покупцеві. Компанія Норфін працює виключно у правовому полі, а тому у встановленому законодавством України порядку, клієнти компанії мають змогу провести обмін придбаного товару або повернути його.

Одяг Норфін орієнтований не тільки на чоловіків, але й на жінок. Він відрізняється зручністю, комфортом і відповідає сучасним модним тенденціям. Для тих, хто проводить багато часу на свіжому повітрі (особливо при несприятливих погодних умовах) продукція бренда стане незамінною. Окрім цього слід звернути на те, що компанія Norfin дотримується політики прозорого та демократичного формування цін на свої товари, а тому вони доступні широкому колу споживачів.