«Кокаиновые» бегемоты Пабло Эскобара угрожают экосистеме Колумбии

Колумбия может столкнуться с неконтролируемым размножением бегемотов, которых еще в 1980-ых годах нелегально ввез в страну из Африки наркобарон Пабло Эскобар для своего частного зоопарка, передает Telegraph.

После того, как в 1993 году наркобарон был убит властями, его огромное поместье вместе с зоопарком перешло под контроль государства. Животных из зоопарка распределили по зверинцам, но четыре бегемота, которых пресса окрестила «кокаиновыми», остались без присмотра в пруду.

Отсутствие реальных угроз и подходящий климат привели к тому, что с четырех количество животных увеличилось в разы и сейчас колеблется в районе 80-100 особей. Они буквально терроризируют озера и реки страны, отравляя все вокруг своими фекалиями и мочой, которые являются очень токсичными для экосистемы.

По словам эколога Натали Кастельбланко-Мартинес, в местах проживания бегемотов в воде уже заметен рост концентрации фосфатов и азота. Они также способны разность паразитов и инфекции, опасные для человека и других животных.

По прогнозам ученых, к 2040 году их количество может вырасти до полутора тысяч, и сдерживать их дальнейшее распространение уже будет невозможно.

Правительственный защитник окружающей среды Дэвид Эчеверри Лопес отмечает, что единственный способ побороть проблему – начать отстрел «лишних» особей, поскольку другие методы на этом этапе уже не работают.

«Кастрация также могла быть эффективной, если бы официальные лица предоставили достаточно ресурсов для программы на раннем этапе, но сейчас единственный вариант – выбраковка», – заявил он.