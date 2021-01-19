Всепрощение за наш с вами счет: почему власть не спешит разобраться с Курченко

Множество сомнительных схем, связанных с бизнесменом из обоймы Януковича Сергеем Курченко, по-прежнему остаются не расследованными. Среди них — и нынешняя его деятельность по разорению предприятий, оставшихся на оккупированной территории, с целью финансирования терроризма.

При этом в ряде случаев его активы, якобы отобранные в пользу государства, неожиданно предложили отдать… в управлении связанных с Курченко же фирм, пишет издание Апостроф.

Складывается впечатление, что нынешняя власть умышленно заставляет себя «забыть», какой вред нанес государству беглый младоолигарх. О нынешней деятельности Курченко в Украине и за ее пределами, читайте в материале «Апострофа».

Безнаказанность, порождающая вседозволенность

Если взглянуть непредвзято на историю независимой Украины, то, наверное, единственным высококалиберным преступником, который полностью лично расплатился за совершенные им преступления, оказался бывший премьер Павел Лазаренко. Да и то, потому что его наказанием занималась американская, а не отечественная Фемида. Украинская же система правосудия в отношении именитых преступников из года в год демонстрирует свою приверженность скорее библейским заповедям прощения, а не более уместным в большинстве случаев положениям Уголовного кодекса.

Конечно, говорить о реальных посадках таких персонажей, как Иванющенко, Арбузов, Азаров, Курченко и прочих довольно непросто – ведь все они на сегодняшний день скрываются кто где, в основном, на территории страны-агрессора. И, тем не менее, при желании, наказать их можно – удалось же добиться тюремного срока, пусть заочного, для главного «семьянина» Виктора Януковича.

Однако чем больше времени проходит после Революции Достоинства, тем меньше в пресс-релизах правоохранителей и информационном поле упоминаний о расследовании преступлений членов «семьи». И тем туманнее становятся не только перспективы «посадок» (даже заочных) подельников беглого президента, но и возвращения украденных ими миллиардов государственных денег. Складывается впечатление, что украинская власть плавно выполняет цель «простить и забыть» о преступлениях бандитского режима.

Последствия такого подхода сегодня может наблюдать каждый: в Украину начали возвращаться соратники «профессора», и даже отвоевывать прежние должности. Расследование расстрелов на Майдане игнорируется, и, наоборот, производства заводятся против участников Еврореволюции, которая неожиданно стала «госпереворотом». А некоторые из отпетых «беглецов», словно бы в насмешку над украинским правосудием, открыто продолжают проворачивать откровенно криминальные схемы в Украине, ведь понимают, что им за это ничего не будет.

Оперившийся беглец

Одним из тех, относительно кого градус расследований явно идет на спад, это Сергей Курченко. После бегства из Украины в отношении него было открыто множество производств, даже по подозрению в заказном убийстве. В причастности к его схемам обвиняли кучу народу, причем из первых эшелонов власти Украины. Но в результате все это закончилось форменным пшиком – фигуранты, если и были арестованы, то лишь достаточно мелкие, а украденные им средства если и были возвращены, то лишь по эпизодам, которые лежали на поверхности.

Сам же Курченко явно чувствует себя неплохо. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, изучая публикации в российской прессе.

Он живет в помпезном особняке в Москве, стоимостью в несколько миллиардов (!) рублей, пользуется услугами охраны из российского спецназа и продолжает активно «крутить бизнес», зарабатывая на украденных ресурсах украинских предприятий, оказавшихся в зоне российской оккупации. Курченко ведет в Москве активную деловую жизнь, бывая периодически в администрации Путина и правительстве РФ, посещает офисы ведущих энергетических компаний, вроде «Роснефти» и «Лукойла», а также заходит в гости к руководству «Газпромбанка» и ВТБ.

При всем этом Курченко не оставляет попыток реабилитироваться в Украине — у него хватает наглости требовать в украинских судах снять с него санкции. А украинская власть ему, похоже, в этом подыгрывает. Стоит лишь вспомнить полный провал так называемого «дела Курченко», о завершении которого в марте прошлого года заявлял Юрий Луценко.

Напомним, тогда подозрения по делу Курченко были вручены 98 лицам, в том числе 12 чиновникам, среди которых, на секундочку, оказались экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и экс-замглавы АП Алексей Филатов. Самого же Курченко подозревали в многомиллионных завладениях газом, хищении государственного имущества, создании группы фиктивных компаний и прочих преступлениях — по ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; ч.4 ст.28, ч.3 ст.358; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.3 ст.212; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса (всего на 18 млрд грн).

Что в итоге? Фамилии высоких чиновников из списка почти сразу же исчезли, причем с подачи самого руководства Генпрокуратуры. После чего Константин Кулик, расследовавший это дело, прямо заявил о существовании в Украине «касты неприкасаемых» лиц. Связи которых с Курченко ему, фактически, запретили расследовать.

Еще хуже продвигается дело Курченко в последнее время. За прошедший с момента заявления Луценко срок информации о каких-то громких приговорах для подозреваемых (и это несмотря на 98 врученных подозрений) практически не было. Если очень хорошо поискать, то в СМИ можно обнаружить лишь новости о парочке задержаний мелких менеджеров, вручение подозрений клеркам с таможни (которые затем были оправданы), да капитану корабля, участвовавших в топливных схемах младоолигарха. Ну, и еще об аресте в деле о взятке в интересах Злочевского (которого связывают с Курченко).

Справедливости ради стоит отметить, что несколько лучше обстоит дело с возвращением присвоенных Курченко активов. В июле 2020 года стало известно о возвращении государству с помощью процедуры спецконфискации имущества на 100 млн грн в порту Рени, которое было незаконно оформлено на предприятия Курченко. Также были возвращены государству нефтепродукты на сумму 800 млн грн. Ранее в государственную собственность были возвращены ФК «Металлист» и его имущество, в т.ч. помещения на стадионе в Харькове и тренировочная база.

Однако здесь возникает логичный вопрос: если у правоохранителей хватило доказательств, чтобы убедить суды, что эти очень существенные активы попали к Курченко незаконным путем, то где же тогда приговор главному организатору преступной схемы Сергею Курченко? Хотя бы по одному эпизоду? Нет ответа…

Неужели, готовит камбек?

Между тем фамилия Курченко все чаще всплывает в контексте довольно странных кадровых решений, которые принимаются на самом высоком уровне. В том числе, и руководством некоторых украинских правоохранительных структур.

Вот, президент назначает главой Днепропетровской ОДА Валентина Резниченко. Этот персонаж в свое время был одним из тех 98 лиц, которым, по словам Луценко, были предъявлены подозрения в деле Курченко. СМИ отмечают, что в расследовании Генпрокуратуры о продаже оффшорной фирмой Бориса Ложкина «Integrity International Holdings Ltd» своего медиахолдинга «УМХ» оффшорке Сергея Курченко «Trejoli Business Ltd», Резниченко фигурирует как совладелец Integrity. Вместе с ним акционерами радиостанций в разное время были Геннадий Боголюбов, Григорий Суркис и Петр Порошенко. При этом Резниченко работал в «УМХ» до мая 2014-го — в период самой активной фазы российской агрессии, являясь, по сути, компаньоном Курченко.

Еще пару интересных эпизодов связаны с НАБУ. СМИ вычислили, что один из оперативных сотрудников Нацагенства, некий Владимир Гончар, как оказалось, работал личным охранником Курченко. Кроме того, по данным журналистов, человеком, связанным с Курченко, оказалась новый частный эксперт Национального антикоррупционного бюро Ирина Педь, которая уже после закрытия дела «Роттердам+» якобы выполнила по нему экспертизу. Педь ранее работала в юридической компании Arzinger и обслуживала интересы семьи Виктора Януковича и бизнеса Сергея Курченко.

Не осталось в стороне от влияния Курченко и ГБР. Куратор этого ведомства, если быть точными, исполняющий обязанности начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР Александр Панов, оказался зятем бывшего топ-менеджера Сергея Курченко – Александра Семинога. При этом в Офисе генпрокурора этот же Панов является главным помощником советника Ирины Венедиктовой Александра Ватутина.

Все эти интересные эпизоды с «людьми Курченко» если не прямо говорят, что беглый олигарх всеми способами пытается проникнуть в различные государственные структуры, то точно дает повод задуматься о подобной возможности. Тем более, что происходящее с некоторыми активами Курченко в Украине вызывает множество вопросов.

Наиболее показательным в этом отношении был кейс с имуществом «УМХ», которое агентство АРМА захотело отдать в управление структуре, близкой к Курченко.

Еще одна довольно темная история, в которой фигурируют АРМА и активы Курченко, связана с первым отобранным у беглого олигарха активом – Херсонским нефтеперевалочным комплексом, объектом, имеющим стратегическое значение для поставок нефтепродуктов в южном регионе страны. Как оказалось, управителем этого многомиллионного бизнеса АРМА избрала некую компанию «Вествайт трейд», о которой, как раскопала УП, известно лишь, что она делит офис с маникюрным салоном и что никогда не была замечена в управлении предприятиями подобного рода. О какой-то связи этой фирмы с Курченко пока ничего не известно, но сам факт передачи актива ежедневно генерирующего десятки млн грн компании, очень уж напоминающей фиктивную, вызывает множество вопросов к АРМА.

Также до сих пор до конца неясная история с так называемой «дачей Курченко» под Киевом, построенной связанной с ним фирмой на отжатой у Минобороны земле. Еще в 2015 году тогдашний министр обороны Степан Полторак заявил, ведомство ее отсудило и что там будет центр реабилитации для военнослужащих. Но, оказывается, к концу 2017 году судебные разборки еще даже не закончились, и никакого центра там, соответственно, не появилось. Мы подали запрос в Минобороны, чтобы узнать, что происходит с этой землей сейчас, и изменилось ли что-то за прошедшие три года. На момент публикации этого материала, ответ из военного ведомства еще не поступил.

«Бизнес» Курченко на Донбассе через розовые очки украинских властей

Не менее интересна и сегодняшняя позиция правоохранителей по расследованию дел и делишек Курченко, которые он проворачивал уже после его бегства из Украины. Связаны они в основном с Донбассом. Информации о криминальных схемах, которые проворачивает Курченко на оккупированных территориях, море — как от украинских экспертов и журналистов, так и от международных, российских, и даже от так называемых местных СМИ. Если коротко, получив от Кремля карт-бланш делать на Донбассе, все что ему угодно, Курченко занялся тем, что умеет лучше всего — воровством.

Главный «актив» Курченко на Донбассе – это уголь. Подмяв под себя оставшиеся действующие шахты на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР», Курченко «приобретал» уголь у «местной власти» по самой минимальной цене (конечно же, не платя при этом шахтерам зарплаты), а затем прогонял его через свои предприятия, зарегистрированные, в том числе, в непризнанной Южной Осетии, таких, например, как «Внешторгсервис». Это позволяло ему создать видимость легализации продукции: Южная Осетия, вроде как, признала ОРДЛО, а ее саму, вроде как, признала Россия. В итоге уголь из «донбасского» получался «российским» и затем уже Курченко через другие свои подставные структуры продавал его по всему миру. Это еще не говоря об откровенно контрабандных схемах.

Самое печальное, что скорее всего часть этого угля явно шла и в Украину. Во всяком случае, еще в прошлом году президент признал, что Украина вынуждена закупать уголь в РФ. А поскольку проследить его реальное происхождение является делом довольно сложным, то вполне возможна ситуация, что наша страна «кормила» беглого олигарха. Как и другие страны мира, не особо это подозревающие.

К слову, как отмечают многие эксперты, именно за эти деньги функционирует оккупационная администрация ОРДЛО, именно так выплачиваются пенсии и другие социальные выплаты на оккупированных территориях.

Еще один «актив», с помощью которого Курченко зарабатывает на Донбассе — это металл, украденный у украинских металлургических предприятий, оставшихся на оккупированной территории. Недавно мы уже писали об одной такой схеме, где «отжатые» у принадлежащего ИСД «Алчевского меткомбината» 3 тыс тонн металла, Курченко пытался продать немецкому покупателю под видом российского.

Вся эта деятельность Курченко, безусловно, должна была бы стать объектом пристального внимания правоохранителей. И, действительно, в 2017 году Главной военной прокуратурой была предпринята попытка расследования его схем в ОРДЛО по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля и по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

И опять возникает вопрос: прошло три года, и что в итоге? Схемы незаконной реализации перекрыли? Хотя бы адекватно расследовали и информировали о них наших зарубежных партнеров? Курченко обвинили? Передали его дело в суд и впаяли (пусть заочно) срок?

Ничего подобного. Все подсвеченные выше схемы по-прежнему действуют, Курченко на них зарабатывает, при этом даже реализует новые схемы, вроде поставок газа на оккупированные территории. И никаких внятных последствий ни в судебной плоскости в Украине, ни на международном уровне.

Более того, похоже, в некоторых эпизодах украинские суды даже откровенно подыгрывают Курченко, как в случае с украденным им с Алчевского комбината металлом. Там судья, несмотря на вынесенное ранее другим судом окончательное решение в пользу законного владельца металла, неожиданно принял к рассмотрению иск от одного из участников криминальной схемы Курченко.

Конечно, можно предположить, что наши правоохранители просто выжидают, пока Курченко не удастся задержать, как в случае с открытым в отношении Курченко досудебном расследовании о заказном убийстве. Напомним, что адвокат младоолигарха несколько раз пробовал через суд дело закрыть, якобы, за истечением срока. Но ему отказали, мотивируя тем, что обвиняемый находится в розыске.

Однако подобное предположение вряд ли выдерживает критику, поскольку зачем тогда было городить огород с разрешением на заочное досудебное расследование в отношении Курченко? Тем более, что, если говорить о судебной перспективе дел против Курченко, есть уже яркий пример осужденного заочно беглого президента Виктора Януковича.

Скорее, здесь налицо либо неспособность украинской правоохранительной системы, или даже власти в целом, понять, что подобная безнаказанность людей, годами грабивших Украину, вновь отбрасывает страну на годы назад. Либо же, Курченко просто помогают. И тогда наши дела обстоят совсем плохо.

Николай Ткачук, опубликовано в издании Апостроф