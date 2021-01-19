Вакцина Pfizer и BioNTech: После смерти десятков граждан Норвегия обеспокоена безопасностью препарата от коронавируса

В Норвегии встревожены безопасностью вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech, для пожилых людей со значительными сопутствующими заболеваниями, сообщает Bloomberg.

Ссылаясь на Норвежское агентство по лекарственным средствам, издание отмечает, что в стране уже констатировали 29 связанных с вакцинацией смертей.

До сих пор названая вакцина была единственным доступным для граждан антикоронавирусным средством, а потому все смерти связали с ней. Между тем, все покойники имели серьезные сопутствующие болезни, и всем этим людям было не менее 75 лет.

Известно, что первый укол был сделан 42 тысячам жителей, большинство из привитых входит в группу высокого риска инфицирования.

«Большинство людей почувствовало ожидаемые побочные эффекты вакцины, в частности тошноту и рвоту, лихорадку, местные реакции в месте инъекции и общее ухудшение состояния», — отметили специалисты.

В результате Норвежский институт общественного здравоохранения признал, что «для людей с наиболее тяжелыми заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия».

В ведомстве добавили, что при вакцинации старых и больных людей смерти будут случаться и далее.

В компании Pfizer пообещали изучить причины трагедий совместно с норвежским регулятором, подчеркнув, что «количество инцидентов пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям».