Начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук получил наградной пистолет от Президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Напомним, Корнийчук был назначен начальником Генерального штаба ВСУ в марте 2020-го.

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Зеленский выдал первый наградной пистолет за период своего президентства обновлено: 19 января, 2021 автором: Redactor