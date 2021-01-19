Начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук получил наградной пистолет от Президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Напомним, Корнийчук был назначен начальником Генерального штаба ВСУ в марте 2020-го.
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Зеленский выдал первый наградной пистолет за период своего президентства обновлено: 19 января, 2021 автором: Redactor