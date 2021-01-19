Запалала кабіна з водієм: У Дніпрі під час руху загорілася фура

У Дніпрі під час руху загорівся вантажний автомобіль, передає Depo.Дніпро з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Надзвичайна подія сталася на вулиці Миколи Хвильового Новокодацького району міста Дніпро. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла у вантажному автомобілі RENAULT Premium під час руху.

Вогнем знищено моторний відсік, внутрішню обшивку кабіни, сидіння та дві шини на площі 5 кв. м. Під час пожежі постраждав водій автомобіля, 1959 року народження, якого з попереднім діагнозом “отруєння продуктами горіння” госпіталізовано до міської клінічної лікарні №4.

До ліквідації пожежі залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.