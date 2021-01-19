«Это победа»: Тихановская отреагировала на лишение Беларуси права проведения чемпионата мира по хоккею

Победившая на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года Светлана Тихановская прокомментировала перенос чемпионата мира по хоккею из Минска. Она назвала случившееся победой

«Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради „зачистки“ города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что беларусы добились своего — и сделали это вместе», — говорится в сообщении Тихановской в Telegram-канале.

Оппозиционерка назвала людей, которые приближали эту победу — Александра Герасименя и Фонд спортивной солидарности, белорусская диаспора, международная команда Кабинета представителей и Павел Латушко, Вероника и Валерий Цепкало.

Тихановская отметила, что международные компании, такие как Škoda, Nivea и Tissot, отказались спонсировать чемпионат.

«Это наша общая победа. Вот что происходит, когда люди объединяются. Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключенных и не дать превратить нашу страну в „лагерь“. Дорогие беларусы, вместе мы вернем закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведем чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнеров и друзей, которых в этом году стало намного больше», — подытожила оппозиционерка.

Как известно, Александр Лукашенко очень любит хоккей. Не случайно при первой же возможности он благословил заявку Минска и Риги на совместное проведение чемпионата мира-2021.

Между тем 18 января совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял окончательное решение по месту проведения запланированного в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня чемпионата мира-2021. Беларусь лишили права провести мировое первенство. Вместо Беларуси рассматривается вариант Дании или Словакии. Другим хозяином турнира останется латвийская Рига.