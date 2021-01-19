Епатажна Леся Нікітюк обмоталася бинтами і чекає на того самого

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася новими подробицями відпочинку, на який вона вирушила з мамою. Дівчина не перестає вражати безпосередністю.

Зірка українського телебачення Леся Нікітюк любить ділитися з прихильниками подробицями свого життя. Хоча поки що це лише нові проекти та місця відпочинку. І все б нічого, якби Інстаграм дівчини не ряснів дещо відвертими знімками.

Хоча фігура у телеведучої приваблива, прихильники дещо втомилися від таких світлин, тож неодноразово радили улюблениці вийти заміж або взяти участь у проекті “Холостячка”.

Схоже, що і сама Леся Нікітюк не проти зустріти кохання всього свого життя, але у цьому їй поки не щастить. І вона продовжує вражати прихильників новими знімками та відео.

Цього разу телеведуча поділилася з прихильниками, як їй вдається після свят привести себе в форму. Хоча прихильники і вважають, що про кінець свят говорити ще рано, проте Леся Нікітюк, схоже, вирішила не відкладати і повернутися у форму до робочих буднів. А вони вже не за горами, і дехто з колег дівчини по цеху вже встиг відпочити і налаштуватися на робочий лад.

На світлинах, якими зірка поділилася в сторіз, вона в бинтах і з зібраним волоссям розповіла, що саме робить її фігуру стрункою і натякнула, що відразу після цього можна планувати поїздку на море.

: sensatsiya.com