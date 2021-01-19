ГБР расследует дело о карточке Суркиса

Офис генерального прокурора Украины (ОГП) открыл уголовное производство о кнопкодавстве во время голосования в Верховной Раде за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Заявление о вероятном нарушении подала народный депутат, заместитель председателя партии “Голос” Инна Совсун, сообщается на сайте политсилы.

“По моему заявлению Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за Сергея Шкарлета! В материалах указано, что карта Григория Суркиса из ОПЗЖ проголосовала “за”, хотя самого Суркиса в зале не было”, — написала Совсун в Facebook.

Кнопкодавство – уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 УК. Расследование поручено провести Государственному бюро расследований.