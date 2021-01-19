Стив Мартин рассказал, как прививают в США от COVID-19

Звезда фильма «Розовая пантера», американский актер Стив Мартин сделал прививку от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях. По его словам, все прошло хорошо.

Он благодарен тем, кто создал вакцину. Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Twitter.

Как сообщил Мартин, ему пришлось сделать прививку в связи с возрастом, так как актеру уже 75 лет, и он боится заразиться COVID-19.

Актер иронично отметил, что вакцинация в Нью-Йорке прошла «как по маслу» и была доведена до совершенства армией и Национальной гвардией США.

Кроме того, кинозвезда поблагодарил всех, в том числе и ученых. Он добавил, что побочных эффектов у него сейчас нет.





Напомним, Стив Мартин – американский актер, комик, писатель, музыкант, композитор и продюсер. Мировую славу получил благодаря фильмам «Придурок», «Весь я», «Роксана», «Самолетом, поездом, машиной», «Отпетые мошенники», «Родители», «Отец невесты» и «Розовая пантера».