$400 в сутки – Андрей Богдан отдыхает в пятизвездочном отеле Гватемалы

Бывший глава Офиса президента Украины отдыхает в пятизвездочном отеле Гватемалы Las lagunas boutique hotel, где снимает бунгало за 400 долларов в сутки. Об этом сообщил Telegram канал “Карточный офис” в понедельник, 18 января.

“Андрей Богдан, который оставил в наследство Андрею Ермаку Офис президента и Владимира Зеленского, замечен в пятизвездочном отеле одной из доступных стран Карибского бассейна — Гватемале”, — говорится в сообщении

Отмечается, что Богдан арендует бунгало за 400 долларов в сутки и питается в элитном по меркам Гватемалы гостиничном ресторане.



