Як «професійний нероба» з Японії заробив мільйони

У 2018 році житель Токіо Сьодзі Морімото вирішив покинути свою основну роботу, піти з видавництва і змінити сферу діяльності. 37-річний японець тепер заробляє собі на життя тим, що здає себе в оренду іншим людям. Наприклад, супроводжує кого-небудь на прогулянці, слідуючи на комфортному для цієї людини відстані, і мовчить. Або може вимовити кілька слів, якщо супроводжуваний того забажає.

Про це повідомляє The Independent.

«Пропоную себе в оренду як людина, яка не робить нічого. Вам складно самостійно зайти до магазину? Бракує гравця у вашій команді? Вам потрібен хтось, хто займе для вас місце? Я не можу робити нічого, крім елементарних речей», — написав чоловік у своєму твіттері.

Спочатку Морімото пропонував свої послуги безкоштовно, але згодом у нього з’явилося стільки клієнтів, що довелося встановити фіксований тариф і обмежувати кількість замовлень.

За 10 тисяч ієн (приблизно $96) плюс витрати на проїзд і харчування Сьодзі Морімото готовий «їсти, пити і давати прості відповіді».

З того часу його послугами скористались більш ніж три тисячі людей, а сам «професійний нероба» заробив 30 мільйонів ієн (більш ніж вісім мільйонів гривень).

За кілька років він, співпрацюючи з 3 тисячами клієнтів, заробив понад $284 тисяч, опублікував книгу про свій кар’єрний шлях і став популярним у соціальних мережах — у твіттері на нього підписалися 270 тисяч користувачів.

Чоловік підкреслює, що люди наймають його з різних пр

ичин, але більшості з них нудно і самотньо і вони просто хочуть, щоб їх вислухали. Морімото доводилося супроводжувати клієнтів на обідах і шлюборозлучних процесах, робити фото для інстаграму, ловити метеликів у парку. Одна людина найняла його, щоб розповісти про скоєне вбивство, а інший клієнт заплатив, щоб японець знову відвіз його на місце, де той намагався накласти на себе руки.

Морімото одружений, він має вчений ступінь з фізики.

Морімото рекламує себе в Twitter як людину, яка може з ким-небудь побути, поїсти або випити, може відповісти на якісь нескладні питання, але не більше того. За 2,5 року він отримав більше 3000 прохань про надання послуг. Написав книгу і став прообразом героя серіалу. У нього близько 270 тисяч передплатників в Twitter.

«Я не друг або знайомий. Я вільний від дратівливих аспектів відносин, але можу допомогти людям впоратися з почуттям самотності», — каже Сьодзі.

«Я не міг змусити себе піти до лікарні, але впорався з цим, тому що він супроводжував мене», — написав один із клієнтів чоловіка. «Я радий, що зміг прогулятися з кимось, зберігаючи при цьому зручну дистанцію, коли нам не потрібно було розмовляти, але ми могли б, якби захотіли», — поділився інший підписник Морімото.

Орендують Сьодзо люди різні. Забирають для масовок. Для того, щоб був присутній на шлюборозлучному процесі. Позував перед фотокамерами в інстаграм. Ловив з ними метеликів. Вислуховував скарги медичних працівників, що стомилися від пандемії. Чим гарний Морімото? Мовчить, ні за що не засуджує. Його твіттер сповнений численими подяками від вдячних клієнтів.

: ukrrain.com