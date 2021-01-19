Кабмин может уничтожить рынок газа и укрепить монополию Фирташа

Введение госрегулирования цен во время сезонных скачков роста стоимости газа – не борьба, а консервация газовой монополии Фирташа, которая составляет 70% рынка, убеждены авторы текста “Все по 6,99! Большой газовый распродажа” Агия Загребельская и Юлия Самаева.

Об этом пишет “Зеркала недели”.

По их мнению, поскольку изменить газсбыт Фирташа на другого поставщика может только сам потребитель, и процедура изменения не так проста, то у украинцев должна быть мотивация потратить на это свое время. Лучшая мотивация – деньги. Наиболее эффективно она работает в зимний период, когда разница в ценах различных поставщиков самая чувствительная. Устанавливая одинаковую для всех поставщиков цену в пиковые периоды, государство убивает такую мотивацию, и самостоятельно защищает поставщиков фирташевского дорогого газа от потери клиентской базы.

Кроме того, будучи еще и крупными импортерами газа, компании Фирташа, закупив летом дешевый газ, могут «пересидеть» временное ценовое регулирование без значительных потерь, а вот новые игроки, которые только вышли на этот рынок, чтобы создать конкуренцию для монополиста, не так крепко стоят на ногах, поэтому для них месяцы «карантинных» ценовых ограничений могут стать последними – заработок существенно снизится, а новые потребители не придут. Поэтому очень сомнительны утверждения адвокатов этих изменений о том, что «больно будет всем», потому что болевой порог у участников рынка однозначно разный.