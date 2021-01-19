«Трансаммиак» не дался олигарху Мазепину?

Он продолжает прессовать «Тольяттиазот». Может действовать в интересах Сергея Чемезова?

Судебные приставы пытались продать акции ПАО «Трансаммиак», арестованные в 2017 г., в рамках уголовного дела против собственников «Тольяттиазота» (ТоАз) Владимира и Сергея Махлаева.

Летом 2019 г., они заочно были приговорены к 9 годам лишения свободы за хищение 87 млрд руб. Эту сумму Махлаи должны вернуть «Уралхиму», владельцем которого является Дмитрий Мазепин, и ТоАзу.

Решение суда и могло подтолкнуть судебных приставов к продаже акций, хотя дело о взыскании денег еще рассматривается в кассационных инстанциях.

Примечательно, что акции пытались реализовать по цене в 2,5 раза ниже рыночной, чем предприятию был бы нанесен ущерб. Не содержатся, ли в подобных действиях признаки мошенничества?

В чьих интересах могли действовать судебные приставы?

Чемезов за спиной Мазепина?

Мазепин стал миноритарным акционером ТоАза в 2007 г., приобретя пакет акций – 10%. И буквально сразу начал «мутить воду». Его поведение собственники ТоАза расценивали как попытку рейдерского захвата.

12 лет понадобилось Мазепину, чтобы добиться осуждения Махлаев, которые предусмотрительно давно скрываются за границей. Они изначально не верили в российскую судебную систему. Как оказалось, не зря. Сейчас бы уже сидели в колонии.

«Разборки» Дмитрия Мазепина с руководителями ТоАза» нанесли огромный вред имиджу России не только в ней, но и на международной арене.

Абсурдность ситуации в том, что ТоАз, признанный судом потерпевшим, себя таким не считает. Об этом свидетельствует обращение сотрудников предприятия в мае 2019 г., к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

«ПАО «Тольяттиазот» преднамеренно вовлечено в судебный процесс в качестве потерпевшего, несмотря на абсурдность обвинений в хищении всей готовой продукции, денежные средства за которую в полном объеме получены на расчетный счет нашего предприятия. Уголовное дело против руководителей ПАО «Тольяттиазот» инициировано по заявлению миноритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот» — АО «ОХК Уралхим» и Седыкина Е. Я., и, на наш взгляд, может являться частью спланированной недружественной акции, которая длится более 10 лет».

Текст обращения публиковало издание REGNUM

Почему суды все-таки встали на сторону Дмитрия Мазепина?

В паре с олигархом может выступать один из влиятельнейших в России людей глава «Ростех» Сергей Чемезов. Он с 2014 г., возглавляет совет директоров «Уралкалия», который Дмитрий Мазепин купил в 2013 г., у Сулеймана Керимова.

Именно в 2014 г., в поле зрения следователей попал председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов. В мае 2019 г., против него было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, через банк проходили финансовые операции по хищению средств ТоАза. Банк на 100% принадлежит Сергею Махлаю.

Официальное обвинение, предъявленное Попову, – попытка дачи взятки в размере $2 млн судье Верховного суда. За эти деньги, тот должен был принять противозаконное решение о налоговом споре ТоАза.

Свою вину банкир не признает. В конце декабря должно было состояться первое заседания суда по рассмотрению дела Попова. Рассматривается оно почему-то в закрытом режиме. Видимо, судьба Александра Попова предрешена.

Обвинения против Попова строятся на основании показаний экс-начальника службы безопасности ТоАза Олега Антошкина. В прошлом году был осужден за преступления против руководства ТоАза на 3,5 года, но чудесным образом был освобожден «в связи с отбытием назначенного ему наказания».

И когда он успел его отбыть? Даже по УДО Олег Антошкин, мог выйти на свободу не раньше конца этого года. При таком раскладе Махлаи имеют все основания сомневаться в справедливости решений российской судебной системы.

В конфликт Дмитрия Мазепина и руководством ТоАза оказались втянуты не только Тольяттихимбанк и «Трансаммиак». В ноябре прошлого года были арестованы счета тольяттинского ООО «Томет».

Предприятие производит около 20% всего российского метанола, 40% которого идет на экспорт. В октябре на «Томете» было остановлено производство, что привело к повышению цены на метанол на рынке.

ТоАз банкротил «Томет» с конца 2019 г., однако в 2020 г., внезапно «нарисовался»» второй истец – «Уралхим», обязательства перед которым якобы составляют 10 млрд руб.

Остановка предприятия могла привести к увольнению его сотрудников, региональный и федеральный бюджеты не дополучили бы налоги. Но на такие «мелочи» Дмитрию Мазепину, по-видимому, наплевать.

В декабре на предприятии произошла авария — выброс струи горящего газа из-за повреждения трубы. Это привело к остановке одного из агрегатов метанола. Позже были обнаружены повреждения в 15-ти трубах. В середине декабря в аварийном режиме остановили еще один агрегат метанола.

Происходящее на предприятии очень напоминает диверсию. Если это будет доказано, то организаторы аварии могут попасть под статью «террористический акт». Естественно, что в случившемся винят Махлаев, которые вовремя не модернизировали производство, как и на ТоАзе.

Приговор суд позволяет теперь вешать на руководство ТоАза всех «собак». «Томет» выступает ответчиком по иску на 87 млрд руб. Всего в нем фигурирует около 20 компаний, поэтому долг предприятия на может превышать 4,3 млрд руб.

Однако разумные доводы, похоже, в деле против руководства ТоАза не работают. Скорее всего «Томет» хотят разорить и обанкротить.

В прошлом году ТоАз получил выручку 54 млрд руб., прибыль – 5,5 млрд руб. «Томет» — 13 млрд руб., и 2,3 млрд руб., «Трансаммиак» 2,7 млрд руб., и 493 млн руб.

Три успешных российских предприятия больше десяти лет прессуются олигархом Дмитрием Мазепиным и никому до этого нет дела? Как тут не вспомнить про Сергея Чемезова, который, возможно, «крышует» действия Мазепина.

Скандальная репутация Мазепина?

В начале декабря стало известно, что «Уралхим» и «Уралкалий» увеличили поставки удобрений в страны Африки в 5 раз. Это должно было отразиться на финансовых результатах компаний Дмитрия Мазепина.

В прошлом году ПАО «Уралкалий» получило выручку 170 млрд руб., прибыль – 79 млрд руб. В прошлому году у компании был убыток в 4,9 млрд руб., при выручке 157 млрд руб. Не выводились ли деньги из компании? Уж очень странно выглядят подобные показатели.

АО «ОКХ» «Уралхим» получило выручку 78 млрд руб., прибыль – 50 млрд руб. В 2014 г., был убыток – 81 млрд руб., в 2017 г. – 14 млрд руб., в 2018 г. – 41 млрд руб. Все это время выручка компании только росла, поэтому с экономической точки зрения подобные результаты работы объяснить невозможно.

Стоимость компании была положительной только в 2013 г., в прошлом она составила (-63 млрд руб.), в позапрошлом (-113 млрд руб.). Это может свидетельствовать, об огромных долгах компании кредиторам, которыми являются российские государственные банки.

Их кредиты могут выводиться через компании-учредители АО «ОКХ» «Уралхим» — кипрские офшоры «Эйсиэф Агрохим Финанс лимитед» и «Сиай-Кемикал инвест лимитед».

После того, как Дмитрий Мазепин стал миноритарным акционером ТоАза, он потребовал предоставить ему список акционеров и финансовую отчетность. В этом ему руководство предприятия отказало, заподозрив со стороны олигарха неладное.

Якобы, не получив нужные документы, Мазепин инициировал дело об упущенной им прибыли в $230 млн. Но британский судья Эмма Арбутнот посчитала, что все документы для сделки у Мазепина были и, по слухам, назвала его рейдером.

Кроме России судебное разбирательство шло и в Ирландии. В июне 2019 г., Высокий Суд Ирландии запретил «Уралхиму» распоряжаться акциями мажоритарных акционеров ТоАза. Несмотря на это судебные приставы пытались реализовать акции в рамках дела ТоАза. Мазепин пытается найти обходные пути?

В июне прошлого года стало известно о процессе в США. О нем написала «Лента». Действия Мазепина в отношении ТоАз могут квалифицироваться по закону RICO, который предусматривает в случае признания Мазепина виновным возмещение убытков в тройном размере.

«Многие из действий Мазепина и его команды квалифицируются как «предикатные деяния» по закону RICO, включая вымогательство, почтовое и телеграфное мошенничество, отмывание средств и нарушение Закона о передвижении, Кроме того, существуют иски по общему праву, такие как иски на предмет мошенничества, сговора и клеветы».

Ответчиком по делу проходит не только «Уралхим» и Дмитрий Мазепин, но и топ-менеджеры «Уралхима» и «Уралкалия». Они могут понести ответственность на солидарной основе. Мазепин из-за собственной жадности готов подставить под американский суд своих сотрудников?

Поживиться за счет «Трансаммиака» олигарху пока не удалось. Но можно не сомневаться, что Мазепин продолжит «давить» на ТоАз. Российские суды Дмитрия Мазепина вряд ли остановят. Остается надеяться только на американцев.

compromat.group