У Стамбулі випав перший сніг (фото)

У Стамбулі випав перший cніг у цьому році.

Як пише “Європейська правда”, про це пишуть низка турецьких ЗМІ, серед яких Hurriyet Daily News та Daily Sabah.

Після трьох днів дощу і сильного вітру, на вихідні у Стамбулі почалися снігопади. 17 січня температура повітря опустилася до -1 градуса за Цельсієм, що на три градуси нижче за сезонну норму.

People throughout Istanbul yesterday went out to enjoy the first snow of the year, despite a weekend-long curfew meant to fight the spread of COVID-19. https://t.co/cbU10d1Ghp pic.twitter.com/nQ9MQsoYbg

— AccuWeather (@accuweather) January 18, 2021

Попри комендантську годину у вихідні дні, у багатьох районах діти і старші люди вийшли надвір, щоб насолодитися снігом.

У міських органах Стамбула заявили, що за час снігопадів використали для посипання доріг майже 11 тонн солі, на дорозі працювали понад 1300 одиниць техніки, а для бездомних запропонували місця для ночівлі й обігріву та їжу. Також підгодовують бездомних тварин.

Людей попросили не використовувати приватні авто, якщо на них не стоять зимові шини.

Long-awaited snow blankets Istanbul, Turkey’s largest city | DS Gallery https://t.co/B5or6fExeQ pic.twitter.com/TQDnfZBRhv

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 18, 2021

Водночас, вранці 18 січня у годину пік рух все одно був суттєво ускладнений.

Сніг йшов і в інших частинах країни. У понад 1300 місцевостях через негоду довелося закривати дороги, а сотні сіл через замети виявилися тимчасово відрізаними від світу.

Очікується, що сніговий покрив і легкий мороз протримаються до ночі на 19 січня, а потім температура повітря поступово підвищиться.

Istanbul and snow ⛄️ pic.twitter.com/4D8f1vFKUB

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 18, 2021

: eurointegration.com.ua