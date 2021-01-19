Жителей Германии могут обязать носить высокозащитные респираторы

Власти Германии рассматривают возможность обязать жителей страны носить в общественных местах респираторы вместо простых масок. Их степень защиты должна иметь класс FFP2.

Об этом сообщает The Guardian.

Это требование уже вступило в силу в Баварии — решение приняли на уровне власти федеральной земли.

До 24 января за соблюдением этого требования не будут следить, но после этого носить респиратор необходимо будет во многих общественных местах, а также в транспорте — в поездах, автобусах, в трамваях.