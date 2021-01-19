Подполковник хочет вернуть былую форму

Совсем недавно Марина Страхарчук носила строгую форму. Да и подполковничьи звездочки на погонах весьма красили экс-руководителя миграционного отдела МВД Ставрополья.

Но… Из-за обвинений в получении взятки в размере 30 тысяч рублей, она успела побывать и в СИЗО, и даже – в отделении «психушки». Было ли уголовное преследование чьей-то местью, или женщина попала под каток системы, частью которой была она сама?

Вплоть, до 2019 года г-жа Страхарчук занимала должность руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД России по Буденовскому району Ставропольского края. А потом у нее начались проблемы с начальником отдела УФСБ по Буденновску Сергеем Чеботаевым. Сначала Марина вынесла решение о привлечении к административной ответственности одной из фирм. А второй раз и вовсе отказала в регистрации в Буденновске членов семьи нового председателя суда в их отсутствии. А потом произошла история, когда в руках Марины оказался конверт с «начинкой».

– Ко мне подошел знакомый адвокат и принес конверт с документами, – вспоминает экс-подполковник. – Внутри были 30 тысяч рублей, и я о них не знала. Эти деньги якобы предназначались за выдачу разрешения на временное проживание, – рассказала она в интервью изданию МК.

Вскоре выяснилось, что это решение не входило в круг ее должностных обязанностей, что подтвердил Следственному Комитету начальник краевого управления по вопросам миграции. Однако, это привело лишь к тому, что спустя больше чем год дело было переквалифицировано с «взятки» на «мошенничество» с эпизодами «превышения», с чем ей не дали даже ознакомиться. Полицейского заключили под стражу, несмотря на состояние здоровья: по словам Страхарчук, в 2012 году она пережила смертельное ДТП, а после – перенесла инсульт. Кроме того, в СИЗО ей запретили получать передачи, а следователь не отпустил повидаться с умирающим отцом.

Не помогла даже замена следователя. Новый тут же принял решение о проведении психиатрической экспертизы Страхарчук.

– Новый следователь пришел и сказал, что у него сомнения в моем психическом здоровье. Я ему ответила, что дело ему передали накануне вечером и вряд ли он за ночь мог даже с ним ознакомиться, так откуда возникли сомнения? К тому же я действующий сотрудник, ежегодно проходила все медкомиссии. В данном случае необходимости для нее не было, – вспоминает Марина в том же интервью МК.

В итоге женщина в принудительном порядке оказалась в психиатрической лечебнице. Да еще в остром отделении, с действительно нездоровыми пациентами. И произошло это сразу после изменения стражи на домашний арест.

Страхарчук пыталась обращаться в ФСБ, но добиться надлежащего рассмотрения жалобы помогло бы лишь письмо Александру Бортникову. Но тогда Уголовно-исполнительная инспекция запретила экс-полицейскому любую корреспонденцию, включая письма в органы власти.

В период указанного преследования, Страхарчук была уволена из органов внутренних дел.

Страхарчук обратилась в суд с исковыми требованиями, не согласившись с принятым решением и отменой приказа ГУВД СК о незаконном увольнении. Ленинский районный суд г. Ставрополя исковые требования не удовлетворил, посчитав пропущенным срок обращения, не приняв во внимание очевидный факт, что по объективным причинам Страхарчук находилась под стражей. Апелляционная коллегия Ставропольского краевого суда признала факт того, что о принятом решении об увольнении Страхарчук М.Л. не была уведомлена и с вынесенным в отношении нее приказом не ознакомлена. Но в то же время доводы апелляционной жалобы не удовлетворила. И теперь Страхарчук М.Л. вынуждена просить судебную коллегию по гражданским делам кассационного суда г. Пятигорска, отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда и установить все обстоятельства по делу для принятия соответствующего решения.

Что же получается? Наш «самый гуманный» в какой-то момент пошел на поводу у правоохранителей и не разобрался во всех нюансах дела?

versia.ru