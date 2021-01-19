Мошенники во главе с Виталием Головановым выманили у людей более 60 миллионов рублей и получили условные сроки

Редакция «Момент Истины» опубликовала фильм-расследование о махинациях организованной преступной группировки в сфере купли и продажи металлопроката. Организатором данного незаконного бизнеса стал Виталий Голованов, настоящая фамилия которого — Александров.

Долгие годы Голованов вместе со своими сообщниками, в числе которых были родственники и их знакомые, брал предоплату за поставку металлопроката юридическим лицам. В итоге он так и не поставлял металлопрокат, а деньги обналичивались через фирмы-однодневки. Согласно официальным данным, Голованов и компания мошенническим способом получили более 60 миллионов рублей. Реальная сумма ущерба может достигать 100 миллионов рублей.

Действовали мошенники ловко, понимая, что им может грозить уголовная ответственность. С некоторыми заказчиками они обращались особенно хорошо, поставляя им первую партию металлопроката, чтобы войти в доверие. Компании Голованов никогда не закрывал и всегда был на связи. Когда у него требовали вернуть деньги, он заявлял о вымогательстве. В итоге несколько человек из-за него пострадали.

В опубликованном видео Редакцией «Момент Истины» можно услышать записи разговоров по телефону, в которых мошенники обсуждают свои дела. Известно, что они постоянно выбирали себе псевдонимы. Также становится понятно, что у Голованова и команды были соответствующие связи, которые помогали оставаться неуловимыми.

В итоге уголовное дело все же пришлось возбудить, так как количество обманутых людей было слишком большим. Несмотря на многочисленные доказательства вины мошенника Голованова, его приговорили к 5 годам лишения свободы условно. Другие участники группировки получили более мягкие приговоры, но вскоре состоится новое судебное заседание по данному делу.

Мы будем следить за развитием событий по данному делу, в котором без помощи влиятельных лиц-товарищей Голованова точно не обошлось. Мошенничество данной компании должно быть наказано в соответствии с законом.

ОПГ ИЗНУТРИ: Записи переговоров мошенников, схема обмана. Семейная ОПГ Виталия Голованова

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