Кабмин уволил главу Гослесагентства Кузевича

Кабинет министров на заседании в понедельник, 18 января, уволил Василия Кузевича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов по соглашению сторон.

Об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Представитель Кабмина уточнил, что временно исполняющим обязанности главы Гослесагентства назначен заместитель руководителя ведомства Юрий Болоховец.

Отмечается, что Кабмин назначил Василия Кузьовича председателем Гослесагентства 15 июля 2020 года.

Также Кузевич является завкафедры Лесного и садово-паркового хозяйства подразделения НУБиП «Бережанский агротехнический институт».

Ранее Кабинет министров уволил Андрея Заблоцкого с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов. Он также проработал на должности около полугода.

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