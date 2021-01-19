Маша Єфросиніна замилувала фанів сімейними фото

Відома українська телеведуча, успішна жінка та щаслива мама Маша Єфросиніна замилувала шанувальників сімейними фото з прогулянки. Не так давно на своїй сторінці в Instagram вона запостила світлини, на яких позує з коханим чоловіком та сином. Сім’я стоїть біля величезної засніженої ялинки та щиро усміхається. Маша Єфросиніна одягнена в пуховик фіолетового кольору та бордову шапку. На прогулянку жінка вийшла зовсім без макіяжу. Фани відразу звернули увагу на природну красу телеведучої, засипавши її компліментами.

Коханий чоловік Єфросиніної теж одягнувся тепло. Він позує в бежевій куртці та з бородою Діда Мороза. Син Олександр тримає в руках новорічну кульку золотистого кольору.

Шанувальники засипали сім’ю Єфросиніної великою кількістю приємних слів та написали, що вона є справжнім прикладом для інших зіркових пар. А ще фани заявили, що в телеведучої дуже красивий чоловік.

Також нагадаємо, що не так давно Маша Єфросиніна покепкувала над відпочинком Насті Каменських, опублікувавши смішний ролик в Instagram.

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Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

: wona.com.ua

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