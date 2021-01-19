В «мутных водах» Дарькина минтая не видно

В отношении крупнейших добытчиков минтая возбуждено дело. Аппетиты бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина поумерит ФАС?

Как сообщает корреспондент УтроNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против крупных российских рыбопромышленников – «Находкинской базы активного морского рыболовства», «Преображенской базы тралового флота», «Острова Сахалин», Океанрыбфлота и др., а также Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), в которой они состоят.

Дело возбуждено по итогам рассмотрения заявлений «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) Глеба Франка. В действиях компаний ФАС обнаружила признаки нарушения статьи 11 закона «О защите конкуренции».

Это не первый спор РРПК с ассоциацией. Ранее АДМ приняла решение лишить членства шесть фирм группы Франка, однако суд встал на сторону бизнесмена и признал недействительным это решение. Так кто же «мутит» воду на рыбопромышленном рынке и, раз даже такая «акула» рынка, как Глеб Франк, жалуется на «ущемление»?

«Шепелявый» рыбопромышленник?

Находкинской базой активного морского рыболовства (НБАМР), к которой, в частности, обращены претензии РРПК, владеет экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин. И, если слухи о нем верны, то столь агрессивная политика, развернувшаяся вокруг передела рыбопромышленной отрасли, имеет объяснение. Как утверждали злые языки, якобы в определенных кругах Дарькин был известен как «Серега Шепелявый».

Его правление в Приморском крае наблюдатели связывают со всплеском криминальной активности. В частности, прогремело громкое убийство кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова. Именно при Дарькине в крае появились так называемые «приморские партизаны» или «лесные братья» – банда, которая промышляла кражами и разбойными нападениями, в том числе на сотрудников полиции.

Свои активы экс-губернатор прикупил у бизнесмена с неоднозначной репутацией – Дмитрия Дремлюги, который позднее был объявлен в международный розыск «за совершение экономических преступлений» в РФ. Похоже, показательно, что знаком бизнесмен с Дарькиным еще с «лихих» 90-х. Свою рыбную империю ХК «Дальморепродукт» предприниматель построил именно во время губернаторства Дарькина. И именно ему передал активы, когда «запахло жареным».

Но аппетиты бывшего чиновника растут, и теперь он вовсю осваивает рабопромышленный бизнес. Причем весьма успешно. Любопытно, что очередное дело с подачи Глеба Франка будет рассматриваться на фоне новостей о крупнейшей сделке в рыбопромышленной отрасли за последние годы. Как недавно сообщал «Коммерсант», Дарькин может также получить активы «Океанрыбфлота». Такое слияние приведет к появлению ведущего игрока отрасли с квотами на вылов 460 тысяч тонн рыбы в год. Кажется, бывший губернатор нащупал «золотую жилу» и крепко в нее «вгрызся».

Вот только рад ли рынок такому игроку? Ведь за рыбопромышленником тянется шлейф некрасивых историй. Еще во время губернаторства к Дарькину возникали вопросы. Например, правоохранители наведывались нагрянули в рыбодобывающую компанию ЗАО «Ролиз», совладелицей которой выступала супруга губернатора Лариса Белоброва. Похоже, свой бизнес Дарькин начал устраивать задолго до политической карьеры.

Однако с чиновниками он, похоже, дружен был всегда связывает Дарькина и давнее знакомство с теми, кто и ныне труд. Например, с главой Приморья Олегом Кожемяко.

И, вот совпадение, в далеком 1997 году бизнесменов Кожемяко, Дарькина и тогдашнего губернатора Евгения Наздратенко принялись обвинять в коррупции и браконьерстве. Об этом писала «Медуза» (является иноагентом на территории РФ). Тогда в регион была отправлена специальная комиссия, которая якобы подтвердила опасения, однако серьезных последствий не проверка не возымела. Наздратенко потерял губернаторский пост, но тут же стал главой Госкомрыболовства, а край в 2001 году возглавил Дарькин. Олег Кожемяко в том же году оказался депутатом законодательного собрания Приморья.

Кожемяко и минтаем едины

Дарькин – не единственный, с кем будет разбираться ФАС. Как уже говорилось ранее, спор также коснется компании «Остров Сахалин», которую участники рынка связывают с экс-сенатором Сахалинской области Александром Верховским.

Этого предпринимателя, кажется, тоже мало беспокоило состояние региона, в отличие от его собственного, финансового. Однажды скандал с его бизнес-империей даже вышел на федеральный уровень. Например, в сюжете канала «Вести», сообщалось: «под угрозой вымирания на Сахалине — 40 населенных пунктов, в том числе и поселок Озерский. От градообразующего предприятия, некогда мощного рыбного колхоза, остались только два цеха. Флот бывшего кооператива распродан. Сам колхоз купила компания «Гидрострой», принадлежащая сенатору Верховскому. Теперь в море здесь никто не выходит — сенатор посчитал, что рыбу выгоднее завозить на переработку с Севера. По словам местных жителей, рыбаки отсюда бегут».

Но, несмотря на эти «заслуги», два года назад прогремела новость о крупнейшей сделке на рыбном рынке РФ с 2013 года. Компания «Остров Сахалин» купила Преображенскую базу тралового флота у…семьи тогдашнего главы Сахалина Олега Кожемяки! Кажется, с «серийным губернатором» у рыбопромышленников мосты налажены.

Сделку эксперты оценили в $430 млн. Такое приобретение вывело тогда бизнес Верховского на второе место по объему квот на вылов рыбы.

Складывается впечатление, будто бы скандальная репутация не то чтобы не мешает рыбопромышленникам добиваться успехов, а наоборот. Что Дарькин, что Верховский ведут свой бизнес десятки лет, отмечаясь в самых неприглядных эпизодах, однако это не мешает их бизнесу разрастаться – словно спруту, поглощающему государственные квоты. То есть наши с вами налоги. За это следует поблагодарить мощный административный ресурс и привычку действовать жестко? Однако, быть может, антимонопольщики поумерят пыл бизнесменов.

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