Счета уголовника и казнокрада Барбула Павла Алексеевича под арестом, сам он готовится примерять арестантскую робу в Лукьяновском СИЗО

Экс-руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул рассказал, что НАБУ и САП обвиняют его в том, что он обеспечил прибыль ГП «Завод 410 ГА».

По его словам, «Спецтехноэкспорт» помог заключить контракт между Заводом и Индией на условиях, которые позволяли Заводу заработать больше, а НАБУ его обвиняют в том, что он нанес государству ущерб.

Об этом он заявил в интервью УНН.

В то же время судебные эксперты во время назначенной экспертизы не обнаружили убытка государству.

«Он (Завод 410 ГА) получил за продукцию больше, чем определил в предложении. Все остались довольны … Представьте, что перед вами, как прокурором, на столе лежат несколько экспертиз, материалы исследований, допросы, акты проверок налоговой, контрольно-ревизионного управления, Счетной палаты и аудита о том, что это прибыльная операция и нет растрат и потерпевших, позиция завода, они не являются потерпевшими по делу. Но вы продолжаете гнуть свою линию. На каком-то этапе исторической справедливости эти вопросы будут поставлены», — рассказал Барбул.

Как указывает Барбул, «на горизонте НАБУ появился агент, который заявил, что якобы не получил от контракта своих комиссионных»: «Я, как прокурор, вызвал бы всех на допрос, посадил бы за стол, допросил бы всех отдельно, затем вместе и принял бы решение. Инкриминируется, что агентские услуги не были предоставлены в принципе, то есть следовало бы ставить вопрос агенту», — отметил Барбул.

Зато правоохранители начали расследовать «не столько ущерб агенту, а в целом всему государству», объясняет экс-глава «Спецтехноэкспорта»: «Когда правоохранительный орган работает в интересах конкретного иностранного физического лица, по которому есть информация спецслужб с принятыми решениями, обывателю это должно показаться, как минимум, странным», — подчеркнул Барбул.

Он добавил, что видел агента, в частности на встрече с агентом, который сопровождал контракт. Он требовал деньги и угрожал связями: «Он утверждал, что оказывал какие-то услуги. Но при встречах с агентом, с которым и был подписан договор, он информацию не подтвердил. При этом решил заняться вымогательством, угрожая связями в правоохранительных органах», — рассказал Барбул.

Он добавил, что подобные расследования не укрепляют репутацию Украины: «Если каждому иностранному заказчику отправить письмо с вопросом: «нанимали ли вы эту компанию?», то будут типичные ответы, если обвинять их в коррупции. Ответы будут политически вежливые. Но суть будет такая : лечитесь, ребята. Избирательность такой деятельности показывает исключительно избирательность нашей правоохранительной системы», — говорит Барбул, комментируя, вероятно, посланные детективом НАБУ Дмитрием Литвиненко письма в Минобороны Индии.

Как отметил Барбул, письма «спровоцировали резонанс и заставили Индию отказаться от контрактов с Украиной. Впоследствии вмешались дипломатические миссии Украины и уговорили Индию сохранить заказ».