Как аферисты Василий Горобец и Юлия Гармидарова активно продают автоэкспертизы

В поле зрения правоохранительных органов попали две экспертные компании, владельцы которых Василий Горобец и Юлия Гармидарова фальсифицируют автоэкспертизы за деньги.

Экспертная компания «Укравтоэкспертиза-Стандарт» (руководитель Василий Горобец) и экспертно-ассистирующая компания «Фаворит» (руководитель Юлия Гармидарова) подозреваются в многочисленных случаях фальсификаций автотехнических экспертиз. Именно по этой причине от сотрудничества с Горобцом и Гармидаровой отказались уже большинство украинских страховых компаний, а самим горе-экспертам светит вполне реальный тюремный срок, ведь фальсификация экспертизы – уголовно-наказуемое преступление.



Каждый год на дорогах Украины происходит свыше 150 тыс. ДТП, и по большинству из них предусмотрены страховые выплаты тому или иному участнику аварии. Но чтобы разобраться в обстоятельствах значительной части ДТП, зачастую приходится прибегать к услугам автоэкспертов, которые проводят экспертизу и устанавливают, кто и в какой степени является виновником происшествия. И уже от выводов эксперта зависит, что полиция напишет в протоколе, который потом отправится в суд и будет основанием для страховой компании отказать или согласовать страховую выплату.

Василий Горобец и его родственница Юлия Гармидарова давно сделали из этого выгодный, но совсем незаконный бизнес – за деньги они пишут в выводах экспертизы то, что нужно заказчику. И зачастую получается так, что виновник ДТП по их документам получается чуть ли не святым, а пострадавшая сторона, наоборот, показывается виноватой.

Также Гармидарова помогла своему родственнику, когда Василий Горобец стал виновником крупной аварии и пытался избежать ответственности. СМИ писали об этом случае и обращали внимание как раз на фальсифицированную экспертизу.

Рынок автоэкспертов в Украине очень тесный и все друг друга знают. Поэтому Василия Горобца и Юлию Гармидарову, дискредитирующих все экспертное сообщество, очень не любят их коллеги. Ведь именно по таким «экспертам по вызову» у людей складывается впечатление обо всех представителях этой профессии как о продажных и беспринципных дельцах. Надеемся, правоохранители скоро прекратят деятельность этого преступного дуэта.

P.S. Если вы сталкивались с примерами нечистоплотной работы Василия Горобца («Укравтоэкспертиза-Стандарт») или Юлии Гармидаровой («Фаворит») – пишите нам, эта информация обязательно станет достоянием общественности.