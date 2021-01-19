Сильні морози: яким повинен бути раціон?

Для приготування їжі в сильні морози для більшої кількості енергії краще віддавати перевагу калорійним продуктам. Про це заявила лікар-терапевт Тетяна Романенко.

Правильне харчування в сильні морози – це додавання в раціон енергоємних продуктів. При вживанні вони дадуть більшу кількість енергії, яка не дасть замерзнути.

У зимовий період люди через малорухливий спосіб життя починають набирати зайву вагу. Однак морози не повинні ставати причиною переїдання.

: zdorovia.com.ua

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