Під Києвом спіймали жадібного дайвера із сомами

Київські рибпатрульні викрили недобросовісного підводного мисливця, який настріляв риби понад дозволеної норми.

Інцидент стався на Канівському водосховищі поблизу села Кийлів, що у Бориспільського районі. Чоловік вполював 15 кг риби, чим перевищив добову норму вилову на 12 кг (2 сома). На підводного мисливця склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства).

Чоловіку загрожує штраф від 340 до 680 гривень. Крім того, жадібному дайверу доведеться відшкодувати 850 гривень збитків, завданих рибному господарству. Нагадаємо, що збитки розраховуються згідно чинних такс, за якими сом оцінений у 425 гривень. Як відомо, добова норма вилову на одного рибалку складає не більше 3 кг.

: vechirniy.kyiv.ua

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