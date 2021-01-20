Український стартап випікатиме хліб і солодощі без глютену

На сьогоднішній день в Україні зареєстровано як «глютен фрі» лише 2 виробники. Та й ті лише виробники борошна, але не кінцевих продуктів.

Про це повідомляє SEEDS.

За словами киянки Олени Тронько, в Україні є лише кілька виробників, які випускають продукцію «глютен фрі». Разом з кількома однодумцями Олена вирішила виправити цю ситуацію і відкрити власну справу – випікати хліб і солодощі безпечні для людей з особливими потребами.

«Наш проект називається “Джонатан Лівінгстон-безглютенова пекарня”. На сьогоднішній день ми себе позиціонуємо, як соціальний стартап з розробленим бізнес-планом і лінійкою продукції. Ми збираємося випускати і безглютенову випічку, і безглютенові солодощі», – розповідає Тронько.

За її словами, це не буде класична пекарня. Планується відкрити кав’ярню нового покоління з міні пекарнею, з інклюзивним простором, комфортним для людей з будь-якими обмеженнями – в їжі або пересуванні. З окремою локацією для годування грудних дітей, вимірювання тиску або рівня цукру в крові, з можливістю безпечного проведення інсулінотерапії для компенсації з’їдених вуглеводів.

Зазначається, що вся продукція буде адаптована під потреби діток і дорослих з цукровим діабетом, а також з харчовими алергіями.

«Для цього ми створюємо меню-конструктор, з якого можна зібрати одну і ту ж страву з різних інгредієнтів, з урахуванням індивідуальних потреб наших гостей. Зараз ми знаходимося в пошуках інвесторів для того, щоб отримати доступ до гарної кухні, аби перебратися в приміщення, яке відповідатиме всім нормам НАССР, інклюзії та безбар’єрності», – розповідає пані Олена.

Вона зазначає, що на сьогоднішній день в Україні зареєстровано як «глютен фрі» лише 2 виробники. Та й ті лише виробники борошна, але не кінцевих продуктів.

«Ми, щойно запустимо своє автономне виробництво, подамо пакет документів на сертифікацію “глютен фрі”. Офіційно, з перекресленим колоском – це наша велика мрія. Зараз через коронакризу запуск виробництва і пошук приміщення були відкладені», – каже підприємець.

: agro-business.com.ua

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