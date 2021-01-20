Чергова ДТП на Київщині: вантажівка знесла позашляховик (відео)

Учора, 18 січня, у Чабанах сталася ДТП за участю двох автівок

Про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” з покликанням на сторінку “Киев Оперативный” у Facebook.

Водій позашляховика намагався проїхати перехрестя і не встиг загальмувати перед проїжджає фурою. У результаті зіткнення позашляховик ущент розбитий.

Чому там водії постійно проїжджають на червоний – не зрозуміло. Сподіваємося, що обійшлося без серйозних травм, – ідеться у дописі.

: mykyivregion.com.ua

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