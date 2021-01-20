Замок тамплієрів в Ужгороді: у мережі глузують із новобудови в центрі міста

Будинок, що зовні нагадує середньовічну фортецю, звели кілька років тому в Ужгороді.

Світлиною у мережі Фейсбук поділився користувач Andriy Lyubka:

Що це за чудо збудували в центрі Ужгорода? Між Льва Толстого й Новака, фото зробив з вікна станції переливання крові, – йдеться в повідомленні.

У коментарях під дописом користувачі висунули ряд припущень щодо будівлі, в тому числі й поглузувавши з архітектурного стилю.

: goloskarpat.info

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